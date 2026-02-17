במקום נתניהו: גדעון סער ייצג את ישראל בפתיחת מועצת השלום

שר החוץ גדעון סער יצא לביקור בארה"ב, בו ישתתף בישיבת מועצת הביטחון של האו"ם ובכינוס הראשון של מועצת השלום בוושינגטון

שר החוץ גדעון סער יצא הלילה (שלישי) לארה"ב, לקראת ישיבת מועצת הביטחון של האו״ם וכינוס מועצת השלום בראשות הנשיא דונלד טראמפ. נסיעתו של סער מגיעה אחרי שבשבוע שעבר דווח כי ראש הממשלה בנימין נתניהו לא ייסע לוושינגטון וינאם מרחוק בכנס AIPAC השנתי.

לפי התכנון, מחר סער יציג את עמדת ישראל בדיון מועצת הביטחון של האו״ם בניו יורק שיתקיים בדרג מינסטריאלי בנושא ההתפתחויות במזרח התיכון. בישיבת מועצת הבטחון צפויים להשתתף, בין היתר, גם שרי החוץ של בריטניה, מצרים, ירדן, בחריין, פקיסטן ואינדונזיה.

יום לאחר מכן, סער ייצג את ישראל בכינוס הראשון של מועצת השלום בוושינגטון, כשהוא יציג בה את העמדה של ישראל על ניהול רצועת עזה ביום שאחרי המלחמה.

כאמור, ביום חמישי האחרון לשכת ראש הממשלה אישרה כי נתניהו ישתתף מרחוק בכנס AIPAC השנתי - וכתוצאה הוא לא יטוס לוושינגטון פעם נוספת, פחות משבוע אחרי פגישתו עם טראמפ בבית הלבן. במקביל דווח כי גם ראש האופוזיציה יאיר לפיד לא יגיע לכנס של השדולה הפרו-ישראלית.