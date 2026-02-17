גפני תוקף את בג"ץ: "רשתות החינוך החרדיות הן הטובות בישראל"

יו"ר יהדות התורה משה גפני תקף את בג"ץ שהוציא צו על תנאי על התניית תקצוב רשת חינוך בלימודי ליבה מלאים: "הרשתות החרדיות הן הטובות ביותר במערכת החינוך, רק הסבר מקצועי אחד - שנאה וקנאה"

יו"ר יהדות התורה משה גפני תקף היום (שלישי) את בג"ץ שהוציא צו על תנאי למשרד האוצר ומשרד החינוך, בו הן נדרשים להסביר למה תקצוב רשת חינוך לא מותנה בלימודי ליבה מלאים: "הרשתות החרדיות הן הטובות ביותר במערכת החינוך, רק הסבר מקצועי אחד - שנאה וקנאה"

הדברים המלאים: "בולט לכל בר דעת השנאה של שופטי בגץ לציבור החרדי ולחינוך החרדי. רוב תלמידי הרשתות שרובם בנות, לומדות את כל המקצועות ברוח ישראל סבא והם המצטיינות ביותר במבחנים".

"אין שום הגיון בהוצאת צווים נגד הרשתות החרדיות שכאמור הן הטובות ביותר במערכת החינוך, רק הסבר מקצועי אחד - שנאה וקנאה. הא ותו לא!"