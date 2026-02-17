מרדף וירי על כביש בגין: גנב רכב נתפס בירושלים. צפו

גנב רכב נתפס בירושלים אחרי מרדף על כביש בגין שכלל ירי לגלגלים, ברכב נתפסו כלי פריצה ושלט אוניברסלי | צפו במרדף

אתמול (שני) בבוקר שוטרים הוקפצו לכביש בגין בעקבות קבלת דיווח על רכב חשוד כגנוב,. הם איתרו אותו סמוך לגבעון, ועצרו את הגנב בן ה-31 תושב בית נבלה אחרי מרדף קצר שכלל ירי לעבר הגלגלים.

תיעוד המרדף | צילום: דוברות המשטרה





החשוד שהיה בדרכו ליו"ש, ראה את השוטרים שקראו לו חעצור, המשיך בנסיעה בניסיון לברוח. השוטרים ירו לעבר הגלגלים, ועצרו את החשוד בחיפוש ברכב נתפסו כלי פריצה ושלט אוניברסלי, וכן זוהתה פריצה למערכת ההנעה.

החשוד הועבר לחקירה בתחנת לב הבירה, ומעצרו הוארך. מהמשטרה נמסר: "שוטרי מחוז ירושלים ימשיכו לפעול בנחישות נגד עברייני הרכוש, תוך שימוש בכלל האמצעים המבצעיים שברשותם, במטרה להגן על שלום הציבור ורכושו".



