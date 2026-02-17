לפני שביצעו פיגוע: מחבלי דאע"ש נעצרו ביריחו

תוך שבוע ארבעה מחבלי דאע"ש נעצרו ביריחו, בחשד שתככנו לבצע פיגוע. החולייה נעצרה בידי מסתערבי מג״ב ירושלים וכוחות צה״ל בהכוונת שב"כ , כשהמעצר האחרון התרחש אמש (שני).
לוחמי גדוד ׳לביאי הבקעה׳ עצרו בשבוע שעבר שלושה ממחבלי החולייה בעיר יריחו שבחטיבת הבקעה והעמקים. אמש, לוחמי יחידת המסתערבים של מג״ב ירושלים פעלו בהכוונה מודיעינית של שב״כ ביריחו ועצרו מחבל נוסף מהחולייה. המחבלים שנעצרו הועברו להמשך חקירה בשב״כ.
מצה"ל והמשטרה נמסר: "כוחות הביטחון ימשיכו לפעול בהגנה ובהתקפה לשמירה על ביטחון התושבים"
