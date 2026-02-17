נשיא איראן: "לעולם לא נוותר על תכנית הגרעין"

בעוד שבבית הלבן הביעו אופטימיות מההתקדמות בשיחות, נשיא איראן מסעוד פזשכיאן טען כי "אנחנו לא מחפשים נשק גרעיני בשום צורה" - אך הבהיר: "לעולם לא נהיה מוכנים לוותר על תכנית הגרעין השלווה שלנו"

למרות הדיווחים על אופטימיות והתקדמות במגעים בין וושינגטון לטהרן, נשיא איראן מסעוד פזשכיאן התייחס הערב (שלישי) למשא ומתן המתנהל מול ארה"ב. בדבריו טען כי ארצו לא מחפשת נשק גרעיני - אך תסרב לנטוש לחלוטין את תכנית הגרעין האזרחית.

"על פי פסק ההלכה של המנהיג העליון, אנחנו לא מחפשים נשק גרעיני בשום צורה. אנחנו גם פתוחים לדיון על מנגנון שיוודא שאנחנו לא מפתחים נשק גרעיני" טען פזשכיאן. "עם זאת, אנחנו לעולם לא נהיה מוכנים לוותר על תכנית הגרעין השלווה שלנו, למטרות רפואיות, חקלאיות, ותעשייתיות".

כאמור, דבריו של פזשכיאן מגיעים אחרי סבב השיחות השלישי של נציגי ארה"ב ואיראן, שנפגשו בז'נבה מוקדם יותר היום. גורם בכיר בבית הלבן אמר בתום הפגישה כי הושגה התקדמות במגעים. - אך הבהיר כי "עדיין יש הרבה פרטים שצריכים לדון בהם". לטענת האמריקנים, טהרן אמרו כי הם "יחזרו במהלך השבועיים הקרובים עם תשובות מפורטות בנוגע לטיפול בחלק מהפערים שנותרו פתוחים בין הצדדים".

במקביל, סוכנות הידיעות הממלכתית של המשטר האיראני דיווחה כי צוותי המשא ומתן עזבו את מיקום השיחות בג'נבה ברוח טובה. לפי הדיווח בסוכנות "IRNA", גורמי משטר בכירים אמרו כי "הושגו הסמכות מסגרת כלליות, וסוכם כי שתי המשלחות יחזרו להתייעצויות בכירות".

גם שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י הביע סיפוק מתוצאות המשא ומתן, כשאמר כי "הושגו הבנות טובות על סוגיות מרכזיות, היו התפתחויות טובות מהסבב הקודם, כעת נפנה להתייעצויות ובניית ניסוח אפשרי להסכם מסגרת".