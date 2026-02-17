בזמן המו"מ עם איראן: ארה"ב פורסת עוד עשרות מטוסי קרב באזור

על פי דיווחים בארצות הברית, הצבא האמריקאי מוציא לדרך פריסה של עוד קרוב ל-50 מטוסי קרב נוספים אל אזור המזרח התיכון, בהמשך לפריסת הכוחות העצומה שכבר קיימת באזור, זאת בזמן שהמגעים בין טהראן ו-וושינגטון נמשכים.

מקורות בצבא ארצות הברית מדווחים כי חיל האוויר האמריקאי מבצע ברגעים אלו הכנות אחרונות לפריסה נוספת, ועצומת ממדים של מטוסי קרב לאזור. על פי הדיווח המטוסים ימשכו מבסיס ברית נאטו באירופה ומבסיסים בארצות הברית ויצאו לדרכם תוך זמן קצר.

מצבת הכוחות הצפויה להצטרף לסדרי הכוחות הצבאיים חסרי התקדים היא משמעותית, טייסת מטוסי F15 מקולרדו, טייסת F16 מאיטליה וגרמניה, טייסת F22 מווירג'יניה וככל הנראה גם טייסת נוספת של מטוסי F35.

מדובר בשורה של מטוסים שמשמים כמכפילי כוח בכל משימה, שיצטרפו לכוח האימתני שארצות הברית כבר מחזיקה באזור בדיוק כשנושאת המטוסים פורד נכנסת אל מרחב הים התיכון.