נלחמת בפוליגמיה: התנאים של סטרוק למינוי קאדים

ל' שבט התשפ"ו
סטרוק בוועדה צילום: ללא קרדיט

השרה סטרוק השתתפה היום (שלישי) בוועדה לבחירת קאדים (שופט לבתי הדין המוסלמים), והציבה ארבעה תנאים, ביניהם, שלא ימונה קאדי שחי בפוליגמיה.

סטורק כתבה: "בלי AI : אשה יחידה בועדה לבחירת קאדים. ואלה התנאים שלי למינויים: 1. בלי פוליגמיה 2. בלי עבריינות משום סוג 3. בלי שום פגיעה בבטחון המדינה 4. בלי גרם הזדהות עם טרור"
