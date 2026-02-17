בג"ץ למדינה: נמקו מדוע עדיין מוסדות ללא ליבה מתוקצבות

הצו על תנאי מחייב את המדינה להשיב בתוך 60 יום מדוע היא ממשיכה לממן במלואם מוסדות חינוך חרדיים שאינם עומדים בדרישות לימודי הליבה, ומדוע אינה מפעילה נגדם סנקציות

בג"ץ הוציא היום (שלישי) צו על תנאי המורה למדינה להשיב בתוך 60 יום מדוע היא ממשיכה לתקצב במלואם מוסדות חינוך חרדיים שאינם עומדים בדרישות לימודי הליבה, ומדוע אינה מפעילה סנקציות כלפי בתי ספר שאינם מתקנים את הליקויים.





במסגרת הצו נדרשת המדינה לנמק מדוע התקצוב למוסדות אינו מותנה בהוראה מלאה של לימודי ליבה, העסקת מורים כשירים והשתתפות במבחני מיצ"ב, כפי שנהוג בחינוך הרשמי, וכן מדוע הפיקוח על המוסדות מתבסס בעיקר על דיווח עצמי וביקורים מתואמים מראש, ומדוע מוסדות שאינם עומדים בתנאים אינם מוצאים מן הרשתות.

הצו ניתן לאחר תשובת המדינה שהוגשה בחודש שעבר, שממנה עלה כי שר החינוך ביקש שלא לחשוף לבית המשפט מסמך של אגף התקציבים שלפיו אין אף בית ספר לבנים ברשתות המלמד את מלוא לימודי הליבה, אולם הפרקליטות, על דעת המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, סירבה לבקשה.



עוד עלה כי משרד החינוך אינו בוחן את כשירות המורים ללמד לימודי ליבה, כי תלמידי רשת החינוך העצמאי אינם נבחנים כלל במבחני מיצ"ב, וכי גם לפי פרשנות מרחיבה של המשרד עשרות מוסדות לא לימדו ליבה מלאה, מבלי שבוצע קיזוז תקציבי.

המדינה צפויה להגיש את תשובתה המפורטת במסגרת לוחות הזמנים שקבע בית המשפט, ולאחר מכן יכריע בג"ץ בהמשך ההליך.