סכנה לישראל? האיראנים מרוצים מתוצאות המשא ומתן

סוכנות הידיעות הממלכתית של המשטר האיראני מדווחת מפיו של בכיר במשטר, כי צוותי המשא ומתן עזבו את מיקום השיחות בג'נבה ברוח טובה, וכי הושגו "הסכמות כלליות" על סוגיות עיקריות. גם שר החוץ האיראני הביע סיפוק מתוצאות המשא ומתן.

סוכנות הידיעות של המשטר "IRNA" מדווחת מפי גורמי משטר כי: "הושגו הסמכות מסגרת כלליות וכי סוכם כי שתי המשלחות יחזרו להתייעצויות בכירות".

בנוסף שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י עזב את המגעים מרוצה במיוחד על פי דיווחים, כאשר עראקצ'י אמר בקשר למגעים כי: "הושגו הבנות טובות על סוגיות מרכזיות, היו התפתחויות טובות מהסבב הקודם, כעת נפנה להתייעצויות ובניית ניסוח אפשרי להסכם מסגרת".

הדברים מגיעים אחרי קיומו של עוד סבב משא ומתן בין וושינגטון וטהראן, אותו ניהלו שר החוץ האיראני והשליח המיוחד וויטקוף. רבים תקפו את וויטקוף לאורך החודשים האחרונים, על כך שגישתו כלפי האיראנים נתפסת כמקלה כלפי המשטר, בניסיון להשיג הישגים לממשל.