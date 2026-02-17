סקר מנדטים: איזנקוט מזנק, יאיר גולן נחלש

סקר מנדטים חדש של מכון "מאגר מוחות" ו"סטט נט" שפורסם הערב (שלישי) בחדשות 13 מראה כי הליכוד מאבד מעט מכוחו - אך נותר כמפלגה הגדולה בכנסת. מפלגת "ישר" של גדי איזנקוט התחזקה ב-3 מנדטים, בעוד ש"הדמוקרטים" של יאיר גולן נחלשים במנדט אחד.

על פי הסקר, לו הבחירות היו נערכות היום, חלוקת המנדטים הייתה נראית כך: הליכוד - 25 מנדטים, בנט 2026 - 22 מנדטים, הרשימה המשותפת - 15 מנדטים, ש"ס - 10 מנדטים, יש עתיד - 9 מנדטים, ישר בראשות גדי איזנקוט - 9 מנדטים.

נתוני שאר המפלגות: ישראל ביתנו - 8 מנדטים, עוצמה יהודית - 8 מנדטים, הדמוקרטים - 7 מנדטים, יהדות התורה - 7 מנדטים.

עוד נאמר כי 3 מפלגות לא עברו את אחוז החסימה: הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ' (2.4 אחוז מהקולות), כחול לבן של בני גנץ (1.6 אחוז) והמילואימניקים בראשות יועז הנדל (1.3 אחוז).

בחלוקה לגושים: הקואליציה זוכה ל-50 מנדטים, בעוד שהאופוזיציה מקבלת 70 - מתוכם 15 למפלגות הערביות.