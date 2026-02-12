סקר דרמטי: לראשונה - זו המפלגה השנייה בגודלה

תמונת מצב עדכנית של מפת המנדטים: הליכוד שומר על כוחו כגדולה ביותר, בעוד הרשימה המשותפת הופכת לכוח השני בגודלו לאחר האיחוד. כל המספרים

סקר חדשות 14 שפורסם הערב (חמישי) מציג התחזקות משמעותית לגוש הימין, שעומד על 66 מנדטים לו הבחירות היו נערכות היום. הנתונים מצביעים על יציבות במפלגת השלטון לצד שינויים פנימיים בגושים השונים.

על פי נתוני הסקר, מפלגת הליכוד נותרת המפלגה הגדולה ביותר עם 35 מנדטים. המפלגה השנייה בגודלה היא הרשימה המשותפת, שלאחר איחוד המפלגות הערביות נוסקת ל-13 מנדטים. מפלגתו של נפתלי בנט ומפלגת ש"ס רושמות ירידה קלה של מנדט אחד כל אחת בהשוואה לשבוע שעבר.

בגזרת המפלגות הדתיות והחרדיות: יהדות התורה שומרת על כוחה עם 9 מנדטים, עוצמה יהודית עם 7 מנדטים, ומפלגת הציונות הדתית מתחזקת במנדט ועולה ל-5 מנדטים.

מנגד, מפלגת הדמוקרטים נחלשת ל-9 מנדטים, וישראל ביתנו שומרת על יציבות עם 8. מפלגת ישר רושמת התחזקות ועומדת על 8 מנדטים, בעוד יש עתיד עולה ל-5 מנדטים. המפלה הגדולה שייכת למפלגת כחול לבן, שבסקר הנוכחי אינה עוברת את אחוז החסימה.

חלוקת הגושים:

גוש הימין: 66 מנדטים

גוש השמאל: 41 מנדטים

מפלגות ערביות: 13 מנדטים

בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, בנימין נתניהו ממשיך להוביל בפער ניכר, ככל הנראה בהשפעת ביקורו בוושינגטון, וזוכה ל-57% תמיכה. נפתלי בנט נמצא במקום השני עם 19%, גדי איזנקוט עם 13%, יאיר לפיד עם 5%, אביגדור ליברמן עם 4% ובני גנץ סוגר את הרשימה עם 2% בלבד.