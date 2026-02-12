"סביר שייחשפו עוד דברים": אהוד ברק מגיב על יחסיו עם אפשטיין

רה"מ לשעבר שובר שתיקה בנוגע לבילויים באי של עבריין המין, מספק תשובה מפתיעה לשאלה מה בדיוק ראה שם במשך 15 שנה ומכין את הקרקע לחומרים חדשים שעשויים לצוץ בקרוב

בריאיון שהעניק הערב (חמישי) לגדעון אוקו, התייחס ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק לביקורת הציבורית סביב קשריו עם ג'פרי אפשטיין ולהתנהלותו לאורך השנים. במהלך השיחה נשאל ברק מדוע המשיך בקשר עם אפשטיין למרות הפרסומים נגדו, והשיב: "אני לא הכרתי את אופי העבירות שלו עד 2019. אתה גם כן לא הכרת אותה כנראה".

ברק הדגיש כי לאורך שנות היכרותו עם אפשטיין לא נחשף, לדבריו, להתנהגות חריגה: "בכל ההיסטוריה שלי איתו, בכל ה-15 שנה, לא נתקלתי בשום דבר שהוא לא ראוי, בשום דבר מהסוג הזה, בשום סוג של התנהגות לא ראויה".

בהמשך נשאל על ביקוריו באי המזוהה עם אפשטיין, והשיב כי מדובר בביקור יחיד בלבד: "אין לי ביקורים באי היה ביקור אחד באי בשעות היום, מלווה באשתי ובשלושה מאבטחים".

ברק הוסיף כי ייתכן שייחשפו חומרים נוספים הנוגעים לקשר ביניהם, על רקע מערכת היחסים העסקית והחברתית שניהלו: "בהחלט יכול להיות סביר שבשבועות הקרובים יהיה עוד כל מיני דברים שנובעים מאותו דבר, מזה שהיה לי קשר עסקי וחברתי איתו במשך 15 שנה".