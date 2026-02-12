משרד הבריאות בהודעה דחופה לתושבי כפר סבא

משרד הבריאות פרסם התרעה דחופה לתושבי כפר סבא: "מי שבא במגע, יש לפנות למיון בדחיפות"

משרד הבריאות מעדכן היום (חמישי) על אירוע חריג של כלבת באזור השרון: גורת כלבים שנמצאה בכפר סבא אובחנה כנגועה במחלת הכלבת. הגורה, מסוג מעורב ובעלת צבע בהיר, עוררה את חשד הרשויות, ובדיקות מעבדה אישרו אמש (11 בפברואר) את דבר היותה נשאית של הנגיף הקטלני.

על פי הדיווח, ארבעה אנשים שזוהו כמי שנחשפו לגורה כבר הופנו לקבלת טיפול מונע נגד המחלה. כעת, במשרד הבריאות מבקשים להגיע לכל אדם נוסף שבא במגע עם בעל החיים או שבעלי החיים שברשותו היו בקרבתה.

באילו תאריכים מדובר?

כל מי שהיה במגע עם הגורה, או שבעל החיים שלו בא איתה במגע בין התאריכים 23.1.2026 ועד ל-11.2.26 כולל, מתבקש לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות הנפתית בפתח תקווה (בטלפון 03-9051818) או ללשכת הבריאות הקרובה למקום מגוריו, כדי לשקול מתן טיפול מונע.

במשרד הבריאות מדגישים מספר הנחיות חשובות לציבור:

הורים לילדים: יש לברר עם הילדים האם הם ליטפו או היו במגע עם כלבה העונה לתיאור (גורה מעורבת בהירה) ולפנות ללשכה במקרה של ספק.

בעלי חיות מחמד: יש ליצור קשר עם הווטרינר הרשותי כדי לוודא שחיסוני הכלבת של בעלי החיים בתוקף.

עזרה ראשונה: במקרה של נשיכה או שריטה מבעל חיים, יש לשטוף מיד את האזור במים זורמים וסבון, לחטא את המקום ולגשת לבדיקה רפואית.

נזכיר כי מחלת הכלבת היא מחלה נגיפית קטלנית הפוגעת במערכת העצבים המרכזית. מרגע הופעת סימנים קליניים בבני אדם, אין למחלה מרפא, ולכן הטיפול המונע המיידי לאחר חשיפה הוא קריטי ומציל חיים.