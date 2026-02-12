נתניהו חוזר לישראל: "התנאים שטראמפ מציב לאיראן טובים"

עם סיום ביקורו בוושינגטון, ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס למו"מ בין ארה"ב ואיראן וטען כי "אינני מסתיר את הספקנות הכללית שלי לגבי האפשרות להגיע להסכם" - אך טען כי "אני חושב שהתנאים שטראמפ מציב טובים"

יום אחרי פגישתו עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בבית הלבן, ראש הממשלה בנימין נתניהו סיכם הערב (חמישי) את ביקורו המדיני בוושינגטון. בהצהרה שנשא לפני עלייתו למטוס נתניהו התייחס למגעים עם איראן והביע ספק על היכולת להגיע להסכם - אך הביע תמיכה בדרישות של טראמפ מהאיראנים.

וידאו: עומר מירון/ לע״מ, סאונד: בן פרץ/ לע״מ

"סיימתי כעת ביקור קצר אך חשוב בוושינגטון, ובמסגרתו שוחחתי עם ידידנו הגדול, הנשיא טראמפ. יש בינינו קשר הדוק, אמיתי וגלוי" אמר נתניהו. "השיחות עסקו בכמה וכמה נושאים, אך התמקדו בעיקר במשא ומתן עם איראן".

"אינני מסתיר את הספקנות שלי לגבי הסכם"

לדבריו, "הנשיא סבור שהאיראנים כבר מבינים עם מי יש להם עסק. אני חושב שהתנאים שהוא מציב, בשילוב ההבנה שלהם שטעו בפעם הקודמת כשלא הגיעו להסכם, עשויים להביא לכך שיסכימו לתנאים שיאפשרו השגת הסכם טוב".

"אני רוצה לומר באופן ברור: אינני מסתיר את הספקנות הכללית שלי לגבי האפשרות להגיע להסכם כלשהו עם איראן" הדגיש. "עם זאת, הבהרתי שאם יושג הסכם – עליו לכלול את המרכיבים החשובים לנו, למדינת ישראל, ולדעתי גם לקהילה הבינלאומית כולה: לא רק סוגיית הגרעין, אלא גם הטילים הבליסטיים והשלוחים האיראניים באזור".

בסיכום דבריו נתניהו טען כי "זו הייתה שיחה מצוינת. כמובן שנגענו גם בעזה, באזור כולו ובנושאים כלליים נוספים. בכל מקרה, זו עוד שיחה עם ידיד גדול של מדינת ישראל – נשיא שאין כמותו. תודה רבה לכם".