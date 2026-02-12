נגיע ליורו? ההגרלה של נבחרת ישראל בליגת האומות

נבחרת ישראל שחולמת על העפלה ליורו 2028, הוגרלה לבית בדרג B של ליגת האומות, אם תסיים ראשונה תעפיל לפליאוף היורו ולדרג A

נבחרת ישראל שחולמת על העפלה ליורו 2028, הוגרלה הערב (חמישי) לבית 3 בדרג B של ליגת האומות, אם תסיים ראשונה תעפיל לפליאוף היורו ולדרג A.

הנבחרת הוגרלה לבית עם אירלנד, אוסטריה וקוסבו. אירלנד קראה לאחרונה להדיח את ישראל מהמפעלים, את קוסבו ישראל פגשה במוקדמות היורו הקודם.

נבחרת ישראל תצליח להעפיל?

מכל בית הראשונה תעפיל לפליאוף היורו, אם לא עשתה זאת דרך המוקדמות עצמן. בנוסף, ישראל תוכל לחזור לדרג א ממנו ירדה בקמפיין האחרון. סך הכול יתקיימו שישה משחקים במסגרת בית חוץ שיתקיימו בחודשים ספטמבר, אוקטובר ונובמבר.

מאמן הנבחרת רן בן שמעון: "הגרלה מאתגרת עם נבחרות מצוינות. המוקד מבחינתי הוא תמיד בנבחרת שלנו ובאיכויות הגבוהות שלה. אני מאמין גדול ביכולת שלנו להמשיך להתקדם לעבר המטרה המרכזית - יורו 2028. ליגת האומות היא אחת הדרכים להגיע לשם ונעשה הכל כדי למצות גם את הנתיב הזה.

"הציפייה שלי מעצמי ומהשחקנים בקמפיין השלישי יחד שלנו היא להצטיין במה שאנחנו טובים בו ולתקן את מה שהצבנו לעצמנו כטעון שיפור. ומעל לכל, התקווה לחזור ולארח בארץ כבר את המשחק הראשון בספטמבר. זה חסך עצום עבורינו ואני מאמין בכל לבי שעם קהל נפלא ודוחף, בבית האמיתי והיחיד שלנו, נדע להגשים את חלום יורו 2028".