טראמפ: לא הושג שום דבר סופי, מתעקש להמשיך במו"מ עם איראן

פגישתם של ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארה"ב נמשכה 3 שעות בסיומם אמר טראמפ: "התעקשותי שהמשא ומתן עם איראן יימשך כדי לראות האם ניתן יהיה להשיג עסקה"

בתום 3 שעות הסתיימה פגישתם של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו.

בניגוד לעבר, לא הייתה מסיבת עיתונאים או הצהרה לתקשורת ונתניהו יצא מהבית הלבן.

טראמפ מצידו צייץ ברשתות החברתיות: "זה עתה סיימתי להיפגש עם ראש הממשלה נתניהו מישראל ועם נציגיו. זו הייתה פגישה טובה מאוד, הקשר הנפלא בין שתי המדינות שלנו נמשך.

לא הושג שום דבר סופי מלבד ההתעשקות שלי שהמשא ומתן עם איראן יימשך כדי לראות האם ניתן יהיה להשיג עסקה. אם זה יקרה, אני אודיע לראש הממשלה שזו תהיה העדפה. אם זה לא יקרה, נצטרך לראות מה תהיה התוצאה".

כדרכו, טראמפ גם שיגר איום לאיראנים והזכיר את מבצע 'עם כלביא' ההפצצה האמריקנית על הכור בפורדו (פטיש חצות): "בפעם האחרונה איראן החליטה שעדיף לה לא להגיע לעסקה, והיא ספגה את מבצע ״פטיש חצות״ - זה לא עבד טוב עבורה. אני מקווה שהפעם הם יהיו יותר הגיוניים ואחראיים".

"בנוסף, דנו בהתקדמות העצומה שנעשית בעזה ובאזור בכלל. יש באמת שלום במזרח התיכון. תודה על תשומת הלב שלכם לנושא הזה".