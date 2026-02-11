נחשף: הצעד של הפרקליטות לטובת מנדלבליט

‏עו"ד שירה שפיץ, מי שמוכרת בעקבות "פרשת משפטים בושה" - אותו משפט שהיא סיננה ליועמ"ש לשעבר אביחי מנדלבליט, שיתפה היום (רביעי) ברדיו 'גלי ישראל', פרטים נוספים מאותו האירוע.

בתחילת דבריה היא אמרה: "באותה שבת זו הייתה פרשת משפטים, וזה היה מין עקיצה של דתיים - 'תחשוב על מה שאתה עושה'. בעלי אמר לי "שירה הסתבכת". אמרתי לו "מה הסתבכתי? לא עשיתי שום דבר, לא עברתי על החוק". בעלי אמר שהוא ראה אותו מאותת למאבטח שלו. ואז, כ-100 מטרים משם, פתאום הגיעה ניידת ונעצרתי.

במשטרה שאלו אותי למה אמרתי לו, האמת היא שהם פשוט חיטטו לי בפייסבוק לפני כן ועשו עבודה. כשהתעקשתי לשאול מי הגיש את התלונה, אמרו לי "זה הוראה מגבוה".

שירה נשאלה כיצד הסיפור הזה נודע לציבור, והשיבה: "בעלי כל כך הזדעזע שהוא ניסה לדבר עם עיתונאים ואף אחד לא רצה להתעסק עם זה בזמן אמת. אילה חסון פנתה אליי שמונה חודשים אחרי המקרה כשזה התחיל לרוץ והיא שמעה על זה. בהמשך תבעתי את המדינה וזכיתי ב-70,000 ש"ח. רצינו להעיד את מנדלבליט בתביעה, אבל הפרקליטות עמדה על הרגליים האחוריות כדי שהוא לא יגיע. השופטת סירבה לאפשר את זה".

לסיום היא הוסיפה: "המסקנה היא שצריך להגיד את האמת, אבל תמיד להקפיד לעשות את זה עם מצלמות. פשוט לשמור על עצמך. האמת צפה. היום אני רואה תפירת תיקים גם במקרים אחרים, כמו ארי רוזנפלד. הורסים לאנשים את החיים"