נציב תלונות השופטים: התבטאות הרב זרביב לא מתאימה לדיין

נציב תלונות הציבור על שופטים, השופט (בדימוס) אשר קולה, קיבל את התלונה שהוגשה נגד הדיין הרב אברהם דב זרביב מבית הדין הרבני באריאל. ההחלטה ניתנה בעקבות התבטאויותיו של הדיין וסרטונים שהפיץ במהלך שירות המילואים שלו ברצועת עזה, בהם קרא להתיישבות ברצועה ולהרס נרחב. הנציב קבע כי התנהלות זו מפרה את כללי האתיקה המחייבים דיינים, גם בעת שהם לובשים מדים.



במרכז התלונה, שהוגשה על ידי המרכז הרפורמי לדת ומדינה ואזרח פרטי, עמדה התנהלותו של הרב זרביב בזמן שירותו כנהג D9 בחטיבת גבעתי. על פי התלונה, הדיין הפך ל"כוכב רשת" לאחר שפרסם סרטונים בהם קרא "לשטח את כל עזה" ועודד הקמת התיישבות יהודית במקום. כמו כן, בראיונות לתקשורת תיאר את פעילותו בהריסת בתים, הביע אכזבה מכך שיש מקומות שנותרו "חצי הרוסים", ואף ציין כי פנה לשר בממשלה עם הצעות לגבי הטיפול בתושבי עזה.



המתלוננים טענו כי התבטאויות אלו הן בעלות גוון פוליטי מובהק ואינן הולמות את מעמדו של דיין בישראל, האמור להימנע מהבעת דעה בפומבי בעניינים השנויים במחלוקת ציבורית.



בתגובתו דחה הרב זרביב את הטענות. הוא טען כי המרכז הרפורמי אינו בגדר "אדם" הרשאי להגיש תלונה, וכי המעשים המיוחסים לו אינם קשורים לתפקידו השיפוטי. לגופו של עניין, הסביר הדיין כי עסק בפיתוח שיטות לחימה ובחיזוק רוח הלוחמים באמצעות הסרטונים והראיונות, וכי מפקדיו שיבחו אותו על כך. לטענתו, התלונה היא חלק ממתקפה כוללת של גופים עוינים נגד מערכת בתי הדין הרבניים.



הנציב קולה דחה את טענותיו המקדמיות של הדיין וקבע כי לנציבות יש סמכות לדון בתלונות על התנהלות שופטים ודיינים גם מחוץ לכס המשפט. בהחלטתו העקרונית הדגיש הנציב כי למרות ההערכה הרבה לשירותו הצבאי של הדיין, "אין מדי החייל משילים מעליו את גלימת הדיין". חובות האתיקה חלות על דיין גם בעת שירות מילואים.



הנציב קבע כי קריאה להתיישבות בעזה ופניות לדרג פוליטי הן סוגיות השנויות במחלוקת ציבורית עמוקה, והעיסוק בהן אסור על דיין. "אין ספק גם שפגישות או התכתבות עם דרג פוליטי חוצות את הגבול של האיסור להימצא במעורבות פוליטית", כתב הנציב. כמו כן, הראיונות שהעניק הדיין נמצאו מנוגדים לכללי האתיקה.



בסיכום החלטתו כתב הנציב: "יכול שהדיין, הרב זרביב, נושא 3 כתרים: כתר הרבנות, כתר הדיינות וכתר צבא ההגנה לישראל, ואולם עליו להישמר היטב על הפרדה ברורה בין כתרים אלו. למרבה הצער לא הקפיד הדיין על כך".

התלונה נמצאה מוצדקת, והנציב הורה להנהלת בתי הדין הרבניים ולנשיא בית הדין הגדול לפעול למניעת הישנות מקרים דומים בעתיד.