ניצחון לברוורמן: יוכל לכהן כשגריר בלונדון

מכה למשטרה, ניצחון לברוורמן. השופט מזרחי קבע כי צו עיכוב היציאה מן הארץ - בטל

בית המשפט השלום בראשון לציון קיבל באופן חלקי את בקשת המשטרה להאריך את התנאים המגבילים על צחי ברוורמן.

נשיא בית המשפט השלום מנחם מזרחי קבע כי צו עיכוב היציאה מן הארץ בטל, אך אם ברוורמן יידרש להתייצב לחקירה הוא יצטרך להתייצב תוך 12 שעות. השופט מזרחי הורה על הארכת תוקף איסור יצירת קשר עם המעורבים. את ברוורמן מייצגים עו"ד ז'ק חן, פרופ' יניב ואקי, ועו"ד נעה פירר.

לצד זאת, הוארך איסור יצירת הקשר עם המעורבים בפרשה, בהם אלי פלדשטיין, יונתן אוריך ועומר מנצור, עד לתאריך ה-24 בפברואר. המשטרה ביקשה עיכוב ביצוע להחלטה על ביטול עיכוב היציאה עד מחר בשעה 12:00, לצורך בחינת הגשת ערר.