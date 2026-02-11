החורף חוזר בענק; גשם, רוחות ורעמים: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים: תחול ירידה בטמפ' והן תהיינה רגילות לעונה. בחמישי ושישי החורף יחזור עם גשמים, רעמים ורוחות.יום חמישי: מעונן חלקית עד בהיר, תחול עליה קלה בטמפרטורות. בבוקר ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ.
יום שישי: תחול עליה נוספת בטמפרטורות, ויעשה חם מהרגיל לעונה ויבש. ינשבו רוחות חזקות ויעשה אביך, בנגב יתחוללו סופות חול אשר יגבילו את הראות, אחה"צ יחדור אוויר קריר ולח יותר, ובערב יחל גשם מידי פעם בצפון הארץ ובמרכזה ויתכנו סופות רעמים בודדות.
יום שבת: מעונן חלקית, עם ירידה ניכרת בטמפרטורות, עד הצהריים ירד גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה.
יום ראשון: תחול עליה ניכרת בטמפרטורות, ויעשה חם מהרגיל לעונה ויבש וייתכן אובך.
יום שני: תחול עליה נוספת בטמפרטורות, ויעשה חם מהרגיל לעונה עד שרבי ואביך.
