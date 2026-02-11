החורף חוזר בענק; גשם, רוחות ורעמים: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים: תחול ירידה בטמפ' והן תהיינה רגילות לעונה. בחמישי ושישי החורף יחזור עם גשמים, רעמים ורוחות.

יום חמישי:

מעונן חלקית עד בהיר, תחול עליה קלה בטמפרטורות. בבוקר ייתכן גשם מקומי בצפון ‏הארץ‏.‏





יום שישי: תחול עליה נוספת בטמפרטורות, ויעשה חם מהרגיל ‏לעונה ויבש. ינשבו רוחות ‏חזקות ויעשה אביך, בנגב ‏יתחוללו סופות חול אשר יגבילו את הראות, אחה"צ יחדור אוויר קריר ולח יותר, ובערב יחל גשם ‏מידי פעם בצפון הארץ ובמרכזה ‏ו‏יתכנו סופות רעמים בודדות.‏

יום שבת: מעונן חלקית, עם ירידה ניכרת בטמפרטורות, עד הצהריים ירד גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה.‏

יום ראשון: תחול עליה ניכרת בטמפרטורות, ויעשה חם מהרגיל לעונה ויבש וייתכן אובך.

יום שני: תחול עליה נוספת בטמפרטורות, ויעשה חם מהרגיל לעונה עד שרבי ואביך.