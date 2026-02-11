כיפות ברזל בלי מעצורים: "מדובר באידיוט שימושי"

פאנל 'כיפות ברזל' בהגשת נתנאל איזק עסק השבוע בנושאים הבוערים: מההתערבות של בג"ץ במינויי בן גביר, דרך הקלטות אהוד ברק ועד למתקפה של ינון מגל על הציונות הדתית. צפו

שוב יום רביעי, ועוד פאנל 'כיפות ברזל' - תכנית האקטואליה של אתר סרוגים. והשבוע אורן חזן מתפוצץ על אהוד ברק. יואלי כועס על בית המשפט וקרב הצעירים בין המילואימניקים לליכוד.

כיפות ברזל באולפן סרוגים

בתוכנית "כיפות ברזל" השבוע אירח המגיש נתנאל איזק פאנל סוער בהשתתפות עורך אתר סרוגים אריה יואלי, חבר הכנסת לשעבר אורן חזן, יו"ר תא בוערים בליכוד הדר מוכתר וחבר הנהלת מפלגת המילואימניקים, כפיר היימן.



הממשלה ובג"ץ: מי באמת שולט?

הנושא הראשון שעלה על השולחן היה התערבות בית המשפט המחוזי בהחלטת השר בן גביר להפסיק את קידומה של קצינת המשטרה שהעידה נגד נתניהו. חברי הפאנל הסכימו כי מערכת המשפט חורגת מסמכותה, אך נחלקו לגבי האשמים במצב.

אריה יואלי תקף את הטשטוש בין הרשויות: "בית המשפט בישראל הוא גם הרשות המחוקקת, גם השופטת וגם המבצעת... בג"ץ פה ממנה את נציב שירות המדינה ומפטר את ראש השב"כ... תחזרו לשלוש רשויות, כמו בשיעורי אזרחות".

אורן חזן היה חריף אף יותר וטען כי הממשלה הנוכחית שופכת "אור מלוכלך" על המערכת: "בית המשפט גנב את השלטון הזה... הוא לא רק המבצעת והשופטת... הוא גם התליין והמוציא להורג". עם זאת, חזן טען כי לפוליטיקאים נוח המצב הזה: "בג"ץ שימש כשכפ"ץ של הפוליטיקאים... ביום שהבג"ץ יהפוך להיות משפטי ולא פוליטי, הפוליטיקאים יצטרכו לתת דין וחשבון אמיתי",.

הדר מוכתר הביעה אכזבה מהממשלה: "אני מאוד מאוכזבת בתור בוחרת ימין. הדברים האלה יכלו להימנע אם היה לנו רפורמה משפטית... כל 'לא' של בג"ץ נגד בן גביר זה עוד מנדט לימין".

כפיר היימן הוסיף זווית משלו: "מערכת המשפט חצתה גבולות באקטיביזם השיפוטי... העניין הוא שהממשלה הזאת הכי קלה לה לא להתעסק בזה, הכי קלה להגיד 'מזמן דיברו על רפורמה', בפועל שום דבר לא עבר".

סערת אהוד ברק: "מנסה למחוק את העם היהודי"

הדיון התלהט כשעברו לעסוק בהקלטות שנחשפו השבוע ובהן נשמע אהוד ברק מדבר על העדפת "יהדות אירופה" על פני עדות המזרח, לצד הקשרים עם ג'פרי אפשטיין.

אורן חזן סיפק את האמירה הקשה ביותר בתוכנית: "אין הרבה הבדל, ואני אומר את זה בזהירות רבה... בין הנאצים שחיסלו את היהודים... לבין אהוד ברק שניסה למחוק את העם היהודי בשורה שקטה. כל אמירה נגד האנשים שעלו למדינה... לוקח את כל הטוב שהם עשו ומוחק אותם לחלוטין". חזן הוסיף לגבי הקשר עם אפשטיין: "מדובר על בן אדם שישן עם אחד מהפדופילים המסוכנים... האיש הזה צריך להיעלם אל מחוזות השכחה, לא מעבר לגבולות המדינה אלא מאחורי סורג ובריח".

כפיר היימן גינה בחריפות: "ההקלטות האלה מזעזעות... בושה למדינת ישראל שהבן אדם הזה היה פה ראש ממשלה... אהוד ברק, כמו הרבה מאוד אנשים, השנאה העבירה אותו על דעתו".

הדר מוכתר תהתה על שתיקת השמאל: "מה שאותי מזעזע באירוע זה השתיקה של השמאל... איך הם שותקים על אמירות מזעזעות של אהוד ברק, אחד מגדולי המובילים של המחאות?",.

אריה יואלי ציטט את חז"ל: "זקני עמי הארץ ככל שמזקינים דעתם מטרפת עליהם... מזכיר את בוגי יעלון, שגם הוא היה רמטכ"ל ושר ביטחון והפך היום לתמהוני שהולך וצועק 'ביבי ביבי'".

מלחמת הפרוטוקולים והקונספציה

על רקע חשיפת הפרוטוקולים על ידי נתניהו, בהם נראה כי בכירי מערכת הביטחון טענו שחמאס מורתע לפני ה-7 באוקטובר, הפאנל דן בשאלת האחריות.

הדר מוכתר גיבתה את ראש הממשלה: "אני גאה בנתניהו שהוציא את הפרוטוקולים האלה... סוף סוף האמת יוצאת לציבור שהייתה פה שנים של קונספציה בצמרת הצה"לית ובצמרת של השב"כ".

מנגד, אורן חזן טען כי האמת גרועה יותר ממה שמוצג: "האמת לא נמצאת בפרוטוקולים של ביבי והיא גם לא נמצאת בפרוטוקולים של לפיד... האמת הרבה יותר חמורה... הקונספציה לא הייתה רק אצל הצבא, אלה אנשים פחדנים שאמרו 'אחרי המבול', הבעיה היא שאותם ניהלו פחדנים גדולים יותר שאמרו 'המבול לעולם לא יגיע'".

אריה יואלי הזכיר כי מדובר ב"איסוף דובדבנים"(Cherry Picking): "אתה לוקח משפט אחד מתוך דיון שמשרת אותך... זה לא נותן לנו שום דבר... נתניהו הצביע בעד ההתנתקות והוא לא ביטל את הסכמי אוסלו, אז הוא חלק מהקונספציה הזאת",.

ינון מגל נגד הציונות הדתית

התבטאויותיו של ינון מגל ב'פטריוטים' נגד בני ישיבות ההסדר והמכינות עוררו סערה בפאנל.

כפיר היימן תקף: "ינון פתח פה חתיכת חזית... יורה בתוך הנגמ"ש ואני מאוכזב ממנו. אין שום דבר ימני בדבר הזה... הדבר הזה הוא שמאל רדיקלי".

אריה יואלי אהב את הסרת המסכות: "הוא חושף את מה שחושבים ראשי הליכוד... אם אתה סרוג ואתה רוצה להצביע על הערכים של הסרוגים – אל תצביע ליכוד. עדיף להם החרדים",.

אורן חזן טען כי מדובר בפוזיציה משתנה: "ינון מגל הוא לא יותר מאשר אידיוט שימושי של נתניהו... היום הוא נצמד לחרדים כי זה מתאים למישהו, ומחר הוא ייצמד לכיפות הסרוגות... זה אופורטוניזם לשעתו",.

דווקא הדר מוכתר יצאה להגנתו: "אני מאוד אוהבת את ינון מגל, אני חושבת שהוא שינה פה את התקשורת הישראלית... כל מי שתורם במדינת ישראל זה מבורך וגם החרדים תורמים".

צל"ש או טר"ש?

לסיום, בחרו המשתתפים את אירוע השבוע שלהם:

• אריה יואלי: טר"ש למי שביטל את הגעתו של הרב אברהם זרביב לפעולה בבני עקיבא: "בשבוע שעבר נתנו טר"ש למי שביטל את נועה מבורך והשבוע לשמאל הדתי שמהכיוון השני הביא לביטול שיחה בבני עקיבא עם הרב אברהם זרביב. עד שיש דיין שגם משרת במילואים, אז שמים לו ברקס?!"

• כפיר היימן: צל"ש לארבעת חברי הכנסת מהקואליציה (אדלשטיין, אילוז, סופר וגוטליב) שהתנגדו לחוק הגיוס: "אנשים שהצליחו לצאת מפוזיציה ולדעת מה נכון לאזרחי מדינת ישראל".

• אורן חזן: טר"ש לאנשי הציונות הדתית שהלכו להתנצל בפני אהרן ברק: "אתם אנשים נמוכים, רדודים... תפסיקו עם הגלותיות הזאת".

• הדר מוכתר נתנה צל"ש שכולו טר"ש לארגוני הנשים שאף אחת מהן לא גינתה את ההתקפות נגדה, שכללו גם תקיפה פיזית וגם הטרדות מיניות.