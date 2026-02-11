מכה קשה לישראל: טראמפ מתחיל בנסיגה כוללת מסוריה

לאחר שאפשר לכורדים שלחמו לצד ארצות הברית כנגד דאע"ש במשך מעל לעשור להילכד על ידי המשטר הסורי של אחמד א-שרעא, טראמפ מבצע תנועה מפתיעה נוספת, במה שניתן לתאר כשינוי המתאר האזורי כולו. הצבא האמריקאי נסוג כעת מהבסיס המשמעותי ביותר שלו בכל סוריה.

על פי דיווחים בינלאומיים, גורמים רשמיים מהבית הלבן וצבא ארצות הברית, אישרו לשורת גופי חדשות כי הכוחות האמריקאים החלו בנסיגה כוללת מבסיס א-תנף בסוריה. מדובר בבסיסי האמריקאי הגדול ביותר שהחזיקה ארצות הברית בשטח סוריה, ועמד במזרח המדינה כחלק מציר חוסם בין סוריה ועיראק.

כעת, לאחר שהנסיגה האמריקאית תושלם, כוחות המשטר הסורי צפויים להאיץ את אחיזתם באזור, מהלך שיהווה חיזוק משמעותי לשליטה הטורקית על מרחבי הגבול בין סוריה ועיראק, אותו מסדרון אווירי דרכו טסו מטוסי הקרב של ישראל בדרך להפצצה באיראן.

במידה והטורקים אכן יעמיקו את שליטתם במרחב, ויציבו באזור חיישנים, מכ"מים ומערכות הגנה אווירית, הדבר יגביל משמעותית את חופש הפעולה של ישראל גם בסוריה וגם בשאר המזרח התיכון.