טראמפ הורה לנושאת מטוסים שנייה להגיע למזרח התיכון

הפנטגון הורה לנושאת מטוסים שנייה המלווה בקבוצת תקיפה להיערך להגיע למזרח התיכון, כך מדווח הוול סטריט ג'ורנל. מדובר בנושאת המטוסים בוש העוגנת בפלורידה וייקח לה לפחות חודש להגיע לאזור

לקראת תקיפה אמריקנית באיראן. הפנטגון הורה לנושאת מטוסים שנייה המלווה בקבוצת תקיפה להיערך להגיע למזרח התיכון, כך מדווח הוול סטריט ג'ורנל.

על פי הדיווח מדובר על נושאת המטוסים ג'ורג' בוש, שגם היא מסדרת נימיץ, בדומה לנושאת המטוסים לינוקלן שכבר נמצאת במפרץ הפרסי.

מדובר על ספינת ענק בגודל 400 מטר עם שני כורים גרעיניים המספקים הנעה עצמית וכוח של 5,000 אנשי צוות הכולל מלחים, טייסים, טכנאים ולוחמים. כל אלה מלווים בספינות טילים ומשחתות המגנות על נושאת המטוסים ומספקות גם כוח תקיפה של טילי שיוט.

כרגע נמצאת נושאת המטוסים בוש בפלורידה, כך שייקח לה קרוב לחודש להגיע למזרח התיכון. נושאת המטוסים פורד נמצאת במשימה בים הקאריביי וגם לה ייקח כחודש להגיע למזרח התיכון.

יש לציין כי כוח התקיפה של הלינקולן אמור להספיק לארה"ב לתקיפה משמעותית באיראן. אבל נראה כי טראמפ מגדיל את האיום. מוקדם יותר היום אמר טראמפ בסיום שיחתו עם נתניהו, בהקשר להסכם עם איראן:

"בפעם האחרונה איראן החליטה שעדיף לה לא להגיע לעסקה, והיא ספגה את מבצע ״פטיש חצות״ - זה לא עבד טוב עבורה. אני מקווה שהפעם הם יהיו יותר הגיוניים ואחראיים".