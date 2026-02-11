רכב פלסטיני חשוד האיץ לעבר שוטרים שהשיבו בירי

דיווח ראשוני על רכב חשוד שנעצר על ידי שוטרים בצומת הכבשים בגזרת חברון. הרכב האיץ לעבר השוטרים ואלה השיבו בירי. כעת מתנהל מצוד אחרי נוסעי הרכב שנמלטו

דיווח ראשוני על ירי לעבר רכב חשוד בגזרת חברון. לפי דיווח ראשוני הרכב עצר בצד הכביש, הוא נמלט משוטרים ואז ניסה לדרוש אותם. השוטרים השיבו בירי, אבל יושבי הרכב נמלטו.

כעת מתנהל מצוד אחרי החשודים. אין נפגעים ישראלים באירוע.

דוברות המשטרה עדכנה: "לפני זמן קצר, בעת פעילות של שוטרי תחנת חברון בצומת הכבשים רכב שעמד בצד הדרך עורר את חשדם של השוטרים, משזיהה אותם החל בנסיעה.

השוטרים הורו לו לעצור, ונהג הרכב ביצע פניית פרסה ובשלב מסוים האיץ לעבר ניידת נוספת שפעלה במקום.

השוטרים שחשו סכנה לחייהם, ביצעו ירי לעבר הרכב וזה נעצר לאחר מספר מטרים והחשודים נמלטו. בשלב זה, כוחות משטרה וצה״ל מבצעים סריקות אחר החשודים".