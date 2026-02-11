מאור ברוכמן חושפת: חוויתי התעלפויות בעקבות האח הגדול

מאור ברוכמן משתפת באירוע מטלטל שחוותה השבוע: שיחה על תקופת השתתפותה באח הגדול הובילה להתקף חרדה חמור ולשתי התעלפויות במסעדה. "אתן לא לבד", כתבה לעוקבותיה

מאור ברוכמן, מי שהייתה דיירת ב"האח הגדול" וספגה לאורך העונה לא מעט אש וביקורות מהצופים, חושפת היום (רביעי) רגע אישי ומטלטל במיוחד: התקף חרדה חמור שהסתיים בשתי התעלפויות באמצע מסעדה – בעקבות שיחה על התוכנית.

"כנראה שזה היה הטריגר"

ברוכמן שיתפה כי התקפי חרדה מלווים אותה כבר תקופה, אך הפעם זה היה שונה לגמרי. "מי שעוקבת אחרי כבר יודעת שהתקפי חרדה הם חלק מהחיים שלי. אבל השבוע זה היה אחרת לגמרי", כתבה.

לדבריה, היא ובעלה אמיר יצאו לערב רגיל ונעיםבמסעדה, אלא שבמהלך הארוחה החלו לדבר על חווייתה בבית "האח הגדול". "על רגעים, על תחושות, על מקומות בנפש שעוד לא נסגרו עד הסוף. וכנראה שזה היה הטריגר".

"פתאום נהיה לי ממש חם ואז התעלפתי"

ברוכמן תיארה כיצד בתוך רגעים ספורים הרגישה שהגוף קורס: "פתאום נהיה לי ממש חם, הרגשתי חולשה, נהייתי חיוורת". היא הספיקה לומר לאמיר שהיא חווה התקף חרדה - ואז איבדה את ההכרה.

אמיר, בן זוגה, שכבר מכיר את ההתמודדות שלה עם התקפים, תפס את ראשה בזמן הנפילה. "בדיעבד הבנתי כמה זה היה קריטי. נפלתי מהכיסא חזק, ואם הוא לא היה שם, כנראה שהייתי פותחת את הראש".

כעבור כ-20 שניות התעוררה כשהיא שוכבת על הרצפה, מוקפת בסועדים. "ניסיתי לאסוף את עצמי, שתיתי מים - ואז זה קרה עוד פעם". התקף נוסף הוביל להתעלפות שנייה, מול עשרות מבטים.

"חוסר אונים מוחלט - הגוף מחליט במקומך"

לדבריה, חלק מהקושי היה תחושת החשיפה. "הרגע הזה שאת מרגישה חשופה לגמרי, קטנה מול מלא אנשים. חוסר עונים מוחלט, כשהגוף מחליט במקומך".

סועדים במקום ביקשו להזמין אמבולנס, אך אמיר, רופא במקצועו, הסביר כי מדובר בהתקף חרדה וכי המצב בשליטה.

"גם אם המשכנו הלאה זה לא תמיד נעלם"

לאחר שחזרה הביתה, סיפרה כי הקיאה בצורה קשה במיוחד. "כאילו הקאתי את נשמתי", תיארה. החוויה, לדבריה, חידדה תובנה עמוקה: "גם דברים שעברנו, גם אם המשכנו הלאה, גם אם אנחנו חזקות ומתפקדות - הם לא תמיד נעלמים. לפעמים הם מחכים לרגע שהנפש כבר לא יכולה להחזיק יותר".

ברוכמן סיימה במסר לעוקבות שלה: "זה חלק מהסיפור שלי. והחלטתי לשתף כי אולי זה גם חלק מהסיפור של עוד מישהי. אתן לא לבד".