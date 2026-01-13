יוצאת האח הגדול 2025, תרצה כהן, חושפת בסטורי את הקשר הזוגי עם מגן הפועל תל אביב ונבחרת ישראל, דורון ליידנר – וחותמת את השמועות בדרך הכי לא מתאמצת שיש

תרצה כהן, שזכתה במקום השלישי בעונה האחרונה של האח הגדול 2025, חושפת היום (שלישי) לראשונה את בן הזוג החדש – דורון ליידנר (23), מגן שמאלי בהפועל תל אביב, המשחק בליגת העל בהשאלה מאולימפיאקוס, ומשתייך גם לנבחרת ישראל.

החשיפה הגיעה בדרך הכי תרצה שיש – פשוטה ושקטה. בסטורי שהעלתה היום, בו נראית תמונה משותפת שלה ושל ליידנר. אחת העוקבות לא התאפקה ושאלה: "מתי את שמה סוף לשמועות?". התגובה של כהן הייתה קצרה, חדה וברורה: "ממש עכשיו" – כשברקע הופיעה תמונה משותפת שלה ושל דורון ליידנר, וברגע אחד השמועות הפכו לעובדה.

היכרות דרך חברים משותפים

לפי מקורבים לשניים, הקשר נרקם לאחר שהכירו דרך חברים משותפים, הרחק מאור הזרקורים. בתקופה האחרונה כבר ניתן היה לזהות סימנים ראשונים, אבל רק עכשיו זה מקבל חותמת רשמית.

ריאליטי פוגש מגרש

החיבור בין יוצאת ריאליטי טרייה לשחקן כדורגל צעיר מליגת העל מציב מפגש בין שני עולמות שונים – חשיפה תקשורתית מצד אחד וקריירה מקצועית שנמצאת בתנופה מהצד השני.