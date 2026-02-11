על זה חתם נתניהו: נחשף מסמך ההצטרפות למועצת השלום

ראש הממשלה קיים פגישה מיוחדת עם הצמרת המדינית ביטחונית של ארצות הברית, לקראת פסגה נוספת עם הנשיא טראמפ, רוביו החתים את נתניהו על הצטרפות למועצת השלום

רגע לפני שישב לפגישתו השביעית עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ראש הממשלה נתניהו קיים פגישה עם הצמרת המדינית-ביטחונית של ארצות הברית. נתניהו שוחח עם מזכיר ההגנה מרקו רוביו ועם צוות הביטחון הלאומי של הבית הלבן, בנוסף לכך נתניהו חתם על ההצטרפות הרשמית של ישראל אל מועצת השלום במעמד מיוחד עם מזכיר המדינה רוביו.

צילום: עומר מירון/ לע״מ.

זמן קצר לפני פגישתו המתוכננת, עם הנשיא טראמפ, קיים נתניהו פגישת צמרת יחד עם הצוות הביטחוני-מדיני שליווה את ראש הממשלה, הפגישה הובלה על ידי ראש הממשלה ומזכיר המדינה מרקו רוביו.

במהלכה ראש הממשלה אף חתם אישית על הצטרפות ישראל אל מועצת השלום שתנהל את הפסקת האש בעזה.

במסמך המלא, נחשף כי בניגוד למעמדו הייחודי של הנשיא טראמפ, אשר מכהן בשמו ביושב ראש מועצת השלום, ללא קשר לתפקידו כנשיא ארצות הברית, ההזמנה הנוכחית היא אל ישראל עצמה, ולא אל ראש הממשלה נתניהו באופן אישי. בנוסף, המסמך מפנה אל ההזמנה של טראמפ לישראל, שהועברה במהלך חודש ינואר.



