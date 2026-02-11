כווית הכניסה 8 בתי חולים בלבנון לרשימת הטרור

המדינה מהמפרץ, שנחשבה לאחת התומכות הגדולות של לבנון, הטילה סנקציות חריפות על מוסדות רפואיים המזוהים עם ארגון הטרור • המשמעות: הקפאת נכסים ואיסור גורף על מימון • בלבנון המומים: "קיבלנו את ההודעה בתדהמה

צעד דרמטי במפרץ: כווית - מי שהייתה לאורך שנים אחת התומכות המרכזיות במערכת הבריאות הלבנונית, הודיעה במפתיע על הכנסת שמונה בתי חולים בלבנון לרשימת הטרור הלאומית שלה.

המהלך, שדווח בכלי תקשורת קטאריים, מכה גלים בעולם הערבי ונתפס כפגיעה ישירה בתשתית האזרחית-כלכלית של חיזבאללה.

בתי החולים - "זרוע ביצועית של טרור"

ההחלטה התקבלה על ידי ועדה ממשלתית כוויתית מיוחדת למלחמה בטרור. על פי הקריטריונים של הוועדה, בתי החולים הללו הוגדרו כגופים שיש "עילה סבירה" לכך שהם משמשים לביצוע או סיוע לפעולות טרור.

בלבנון מודים כי המוסדות הללו מזוהים באופן מובהק עם חיזבאללה או ארגוני חסות שלו. המשמעות המיידית של ההחלטה היא דרקונית: איסור מוחלט על העברת כספים, הקפאת נכסים ומשאבים כלכליים, וחובה על כל גוף כוויתי לדווח על ניתוק קשר בתוך 24 שעות.

רשימת "בתי החולים של הטרור" כפי שפורסמה:

בית החולים אל-רסול אל-אעזם (ביירות) - נחשב למעוז הרפואי המרכזי של חיזבאללה.

בית החולים האוניברסיטאי שייח' ראע'ב חרב (נבטיה) .

בית החולים סן ג'ורג' (אל-חדת') .

בתי החולים דאר אל-חכמה ואל-אמל (בעלבכ) .

בית החולים סלאח ע'נדור (בינת ג'בייל) .

בית החולים אל-בתול (אל-הרמל) .

בית החולים אל-שיפא (ח'אלדה).

ביירות בהלם: "מדינת כווית האחות הפנתה עורף"

במשרד הבריאות הלבנוני לא נותרו אדישים למכה הכלכלית והתדמיתית. בהודעה רשמית מסר המשרד כי הוא "קיבל בתדהמה רבה" את ההחלטה, והדגיש כי לא התקבלו פניות מוקדמות בנושא.

גורמים בלבנון מציינים כי מדובר ב"בגידה" של מדינה שנחשבה לידידה קרובה. ממשלו של הנשיא ומשרד הבריאות מנסים כעת לקיים מגעים דיפלומטיים דחופים כדי להבהיר את העובדות, אך נראה כי הכוויתים נחושים בדעתם לנתק את צינור החמצן הכלכלי למוסדות המשמשים את ארגון הטרור של נסראללה.

זווית ישראלית: האם זה סימן לבאות?

למרות הצעד החריף נגד חיזבאללה, חשוב לזכור כי כווית נותרת אחת המדינות העוינות ביותר לישראל במפרץ. בעוד שמדינות כמו איחוד האמירויות ובחריין חתמו על "הסכמי אברהם", כווית מסרבת בעקביות לכל ניסיון נרמול עם ישראל, ומתנה זאת בפתרון הסוגיה הפלסטינית.

עם זאת, הצעד הנוכחי מוכיח כי גם בעולם הערבי מתחילים להבין שחיזבאללה אינו רק "ארגון התנגדות", אלא סרטן המתפשט בתוך המערכות האזרחיות של לבנון – וכעת, הכסף הכוויתי כבר לא יממן אותו.