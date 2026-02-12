בכפוף לשימוע: כתב אישום נגד נציב שב"ס קובי יעקובי

היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה שוקלים להעמיד לדין את נציב שב"ס קובי יעקובי, בחשד להעברת מידע חסוי למפקד ימ"ר ש"י, בכפוף לשימוע שייערך לו בתוך שלושה שבועות

המחלקה לחקירות שוטרים בפרקליטות המדינה הודיעה היום (חמישי) לנציב שירות בתי הסוהר, רב גונדר קובי יעקובי, כי היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה שוקלים להעמידו לדין פלילי, בכפוף לשימוע, בחשד לעבירות מתחום טוהר המידות.



ההודעה נמסרה פעם נוספת ליעקובי, ובמסגרתה ניתנה לו תקופה של שלושה שבועות לצורך קביעת מועד לשימוע, כאשר בא כוחו עודכן בפרטי ההליך.

על פי החשד, בעת שכיהן כנציב שב"ס, העביר יעקובי למפקד ימ"ר ש"י, נצ"מ אבישי מועלם, מידע חסוי ורגיש הנוגע לחקירה סמויה שהתנהלה בעניינו של מועלם עצמו. החשד מתמקד בביצוע עבירות מתחום טוהר המידות, וההכרעה הסופית בעניינו של יעקובי צפויה להתקבל לאחר קיום השימוע.

יעקובי כיהן לאורך השנים בשורה של תפקידים בכירים במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר, ובמערכת האכיפה מדגישים כי שלב השימוע מהווה חלק מההליך הפלילי התקין, שבסיומו תתקבל החלטה אם להגיש כתב אישום.