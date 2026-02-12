תינוק בן 4 שבועות נפטר מכשל נשמתי אחרי שצרך נטורילון

בבית החולים אסותא באשדוד לא דיווחו בזמן אמת על תינוק בן 4 שבועות שנפטר מכשל נשמתי. במשרד הבריאות הקימו ועדת בדיקה שתבחן האם יש קשר בין מוצרי נוטרילון אותן צרך למוות

בבית החולים אסותא באשדוד נפטר ביום שישי תינוק בן 4 שבועות מכשל נשמתי, כך מדווח היום (ה') משרד הבריאות.

על פי הדיווח, התינוק שנפטר צרך מוצרי נוטרילון מאצוות שבוצע עליהן ריקול. בשלב זה נשלל קשר קליני בין צריכת מוצרי הנוטרילון לבין התמותה, הן על ידי הגורמים המטפלים והן בעקבות הממצאים הראשוניים של המרכז הלאומי לרפואה משפטית.



כעת מקים משרד הבריאות ועדת בדיקה חיצונית לבחינת נסיבות התמותה ואופן הדיווח והעברת המידע למשרד, לאחר שהתברר כי האירוע לא דווח למשרד באופן הנדרש בזמן אמת.

בנוסף ייבדק לעומק הקשר בין נטילת תחליף חלב האם לבין הכשל הנשימתי. במשרד הבריאות אומרים כי "יערכו בדיקות נוספות, וועדת הבדיקה החיצונית תבחן גם נושא זה והרכב הוועדה ישקף את המומחיות הנדרשת לשם כך".

מדוברות המשרד נמסר: "משרד הבריאות משתתף בצער המשפחה וימשיך לפעול בשקיפות מלאה, ביסודיות ובמהירות לבירור נסיבות המקרה ויעדכן על ממצאי הבדיקה ומסקנותיה".