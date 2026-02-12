נעצר ביריחו: עזתי ששהה בארץ מאז ה-7 באוקטובר

שנתיים וארבעה חודשים לאחר מתקפת 7 באוקטובר, בצה״ל ממשיכים לפעול לאיתור תושבי רצועת עזה שנכנסו לשטח ישראל טרם האירועים ומאז שוהים באזורי יהודה ושומרון ללא היתר כך פורסם ב-i24NEWS.



במהלך הלילה פעלו כוחות מחטיבת הבקעה והעמקים בעיר יריחו, שם עצרו לוחמי יחידת יט"ר חשוד שהתברר כתושב עזה שנכנס לישראל לפני מתקפת 7 באוקטובר ומאז שהה במרחב ללא אישור כניסה או שהייה.



לאחר מעצרו הועבר החשוד להמשך חקירת גורמי הביטחון. חלק מהחשודים הנוספים, כך לפי גורמי ביטחון, מסתתרים בשטחי הרשות הפלסטינית מחשש למעצר ולהחזרתם לרצועה.





בצה"ל מציינים כי הפעילות במרחב נמשכת כחלק מהמאמץ הביטחוני לאיתור שוהים בלתי חוקיים ולמניעת סיכונים ביטחוניים, וכי הכוחות ימשיכו לפעול בהתאם להערכת המצב.