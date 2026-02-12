אחרי שירי מימון: זו הכוכבת הבאה שמצטרפת ל"רוקדים עם כוכבים"

אחרי שפורסם כי שירי מימון תתחרה בעונה החדשה של "רוקדים עם כוכבים", כעת זה רשמי: גם בת חן סבג לוהקה לעונה הקרובה.



מהמסך לרחבה

סבג נחשבת לאחת היוצרות והשחקניות הבולטות. היא פרצה לתודעה עם הסדרה "מטומטמת", אותה גם כתבה ובה כיכבה בתפקיד הראשי, ובהמשך יצרה וכיכבה גם ב"הורסת".

כעת, במקום תסריטים וצילומים - היא תעמוד באתגר אחר לגמרי: ריקודים סלוניים, לייב מול מצלמות ושופטים, ושבועות של חזרות אינטנסיביות.

הזוגיות עם דודו פארוק

בחודשים האחרונים סבג עלתה לכותרות גם בזכות חייה האישיים, לאחר שבדצמבר 2025 פורסמה תמונה שלה עם הראפר דודו פארוק. בהמשך אישרו השניים כי הם בזוגיות – מה שהוסיף עוד עניין ציבורי סביבה.

דודו פארוק ובת חן סבג צילום: אור גפן

עונה נוצצת במיוחד

העונה החדשה של רוקדים עם כוכבים נמצאת בימים אלה בשלבי הכנה מתקדמים. אחרי הליהוקים של שירי מימון ו־בת חן סבג, נראה שנוכל לצפות לעוד כוכבים מסקרנים ומעניינים שיצטרפו לרחבת הריקודים בקיץ הקרוב.