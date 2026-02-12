מבזקים
אחרי שירי מימון: זו הכוכבת הבאה שמצטרפת ל"רוקדים עם כוכבים"

כ"ה שבט התשפ"ו
בת חן סבג צילום: רפי דלויה, HOT

אחרי שפורסם כי שירי מימון תתחרה בעונה החדשה של "רוקדים עם כוכבים", כעת זה רשמי: גם בת חן סבג לוהקה לעונה הקרובה.

מהמסך לרחבה

סבג נחשבת לאחת היוצרות והשחקניות הבולטות. היא פרצה לתודעה עם הסדרה "מטומטמת", אותה גם כתבה ובה כיכבה בתפקיד הראשי, ובהמשך יצרה וכיכבה גם ב"הורסת".

כעת, במקום תסריטים וצילומים - היא תעמוד באתגר אחר לגמרי: ריקודים סלוניים, לייב מול מצלמות ושופטים, ושבועות של חזרות אינטנסיביות.

הזוגיות עם דודו פארוק

בחודשים האחרונים סבג עלתה לכותרות גם בזכות חייה האישיים, לאחר שבדצמבר 2025 פורסמה תמונה שלה עם הראפר דודו פארוק. בהמשך אישרו השניים כי הם בזוגיות – מה שהוסיף עוד עניין ציבורי סביבה.

אור גפןדודו פארוק ובת חן סבגצילום: אור גפן

עונה נוצצת במיוחד

העונה החדשה של רוקדים עם כוכבים נמצאת בימים אלה בשלבי הכנה מתקדמים. אחרי הליהוקים של שירי מימון ו־בת חן סבג, נראה שנוכל לצפות לעוד כוכבים מסקרנים ומעניינים שיצטרפו לרחבת הריקודים בקיץ הקרוב.


