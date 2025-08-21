מה משותף בין כוכב "קופה ראשית", אלוף עולם בג’ודו, מלכת יופי לשעבר וזוכת "כוכב נולד"? רגע לפני הגמר הגדול של "רוקדים עם כוכבים" – זה הזמן לגלות את הסיפורים האישיים של רביעיית הגמר

אחרי ההדחה של שחר טבוך אמש (רביעי), ולאחר חודשים ארוכים של חזרות, אימונים, פציעות, מריבות וצעקות – נקבעו סוף סוף ארבעת הזוגות שיתמודדו על התואר הנחשק בגמר הגדול של רוקדים עם כוכבים 2025. רגע לפני שהאורות יכבו והמוזיקה תתנגן בפעם האחרונה העונה, זה הזמן להציץ לסיפורים האישיים והמפתיעים של ארבעת הפיינליסטים: אמיר שורוש, שגיא מוקי, קארין עליה ורוני דלומי.

אמיר שורוש – השחקן הרגיש

כוכב "קופה ראשית" ו"ארץ נהדרת" אולי רגיל להצחיק את כולנו, אבל השנה גילה גם צד חדש. הוא ירד יותר מעשרה ק"ג תוך כדי חזרות מפרכות ל"רוקדים עם כוכבים". שורוש, שגדל בשכונה א' באילת בבית שבו עשו גם קידוש וגם חגגו כריסמס, מספר שמה ששומר עליו שפוי זה המשפחה. אשתו השחקנית טלי בן יוסף ושני ילדיהם, אורי וליבי, הם שמחזיקים אותו.

שורוש שיתף גם כי הוא עדיין זוכר איך בתור ילד היה מקליט קליפים של הבקסטריט בויז ועושה את כל הכוריאוגרפיות. זה היה הרבה לפני שאפליקציית הריקודים של היום, טיקטוק, הייתה קיימת. היום, אחרי שהפך לזוכה פעמיים בפרס האקדמיה כשחקן קומדיה, הוא מרגיש שהוא סוף סוף מגשים גם את חלום הילדות הישן, פשוט לרקוד.

שגיא מוקי – המדליסט ההישגי

מאחורי החיוך והמדליות מסתתר סיפור אישי של התמדה וגם לא מעט כאב. מוקי התחיל להתאמן בג’ודו כבר בגיל ארבע אצל אורן סמדג'ה. אורן היה למנטור ולדמות אב נוספת עבורו. רגע לפני אולימפיאדת ריו 2016, נפצע מוקי פציעה קשה שכמעט סיימה את הקריירה שלו. בעבודה עיקשת הוא חזר והפך לאלוף אירופה ואח"כ גם אלוף עולם.

לצד ההצלחות על המזרן, הוא מדבר לא פעם על החשיבות של המשפחה. ההורים שתמכו בו מגיל צעיר והפיכתו בעצמו לאבא טרי משפיעים עליו רבות. הוא חושב כל הזמן איך להיות מודל ראוי לילדים שלו. מוקי גם לא חושש להביע את עמדותיו, גם אם הן שנויות במחלוקת. בעבר, שיתף מוקי ברשתות החברתיות תמונה עם יריבו האיראני לשעבר, וקרא לעם באיראן "להרים את הראש ולחלום על חופש".

קארין עליה – היפהפייה מהפריפריה

כשהייתה רק בת 17, קארין עליה מקריית גת נבחרה למלכת היופי של ישראל לשנת 2016. התואר פתח לה דלתות לעולם הדוגמנות, המשחק וההנחיה. בהמשך השתתפה ב"אח הגדול", שם למדה להכיר את עצמה מחדש מול המצלמות. היום היא נחשבת לאחת הדמויות הצעירות הבולטות בתעשייה. עם זאת, היא עדיין מדגישה: "אני אותה ילדה מקריית גת".

רוני דלומי – הזמרת המפתיעה

זוכת "כוכב נולד", שהפכה לאחת הכוכבות הגדולות של הבמות בישראל, עברה טלטלה אישית לא פשוטה. זמן קצר אחרי שילדה את בתה הבכורה, הקול שלה נעלם כמעט לגמרי. רוני נאלצה ללמוד מחדש איך לשיר ולעבור שיעורים אינטנסיביים בפיתוח קול. היא התמודדה עם פחד אמיתי שאולי לא תחזור להופיע.

היום, רוני דלומי כבר בדרך הנכונה חזרה לפסגה, עם תפקיד מרכזי במחזמר "שיקגו". בנוסף, יש לה חלום גדול שעוד מחכה לה מעבר לים – ברודוויי.

אז מי מבין הכוכבים המוכשרים יזכה במקום הראשון, ויוסיף לעצמו באופן רשמי גם את התואר "רקדן"? כל זה יתברר בגמר הגדול של "רוקדים עם כוכבים" בקשת 12.