המשטרה לבית המשפט: החשדות כנגד ברוורמן התחזקו באופן ניכר

במהלך הדיון היום (חמישי) המשפטי בעניינו של ראש הסגל בלשכת ראש הממשלה, צחי ברוורמן, טענה המשטרה כי חלה התפתחות משמעותית בחומר הראיות וכי "החשדות נגדו התחזקו באופן ניכר". הדברים נאמרו במסגרת תגובת העותרת להחלטת בית משפט תוך הדגשת עמדת גורמי האכיפה באשר להמשך ניהול ההליך.

עוד נטען כי בית המשפט שגה כאשר הביא בחשבון שיקולים שאינם בתחום מומחיותו. לפי העותרת, בית המשפט עסק בין היתר בשאלת השפעת ההחלטה על האפשרות שברוורמן יחל בתפקיד שגריר בלונדון ובהשלכות אפשריות על יחסי החוץ של ישראל.

לטענתה, "לא ברור על מה התבסס בית המשפט כשקבע כי יהיה בכך כדי לפגוע ביחסי החוץ של מדינת ישראל עם בריטניה", וכן כי נשקלו "אינטרסים מדינתיים רחבים שאינם חלק מהבחינה המשפטית הנדרשת".

העותרת הדגישה כי "אין זה מתפקידו של בית המשפט לשקול שיקולים מסוג זה", וכי הדיון צריך להתמקד בהיבטים הראייתיים והמשפטיים בלבד. לדבריה, הכנסת שיקולים מדיניים להכרעה חורגת מהמסגרת המקובלת ועל כן מדובר בטעות המצדיקה בחינה מחודשת של ההחלטה.

כאמור, בית המשפט השלום בראשון לציון קיבל אמש באופן חלקי את בקשת המשטרה להאריך את התנאים המגבילים על צחי ברוורמן.

נשיא בית המשפט השלום מנחם מזרחי קבע כי צו עיכוב היציאה מן הארץ בטל, אך אם ברוורמן יידרש להתייצב לחקירה הוא יצטרך להתייצב תוך 12 שעות. השופט מזרחי הורה על הארכת תוקף איסור יצירת קשר עם המעורבים. את ברוורמן מייצגים עו"ד ז'ק חן, פרופ' יניב ואקי, ועו"ד נעה פירר.