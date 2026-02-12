דרמה בסין: בולען עצום נפער בלב הכביש המרכזי

בסין נרשמה תקרית חריגה בעיר שנגחאי, כאשר בולען בממדים משמעותיים נפתח בפתאומיות בלב כביש תחבורה מרכזי ושיתק את התנועה במקום בנוסף לגרימת נזקים נרחבים.

בולען בסין, ללא קרדיט.

במקום הומה בתנועה בעיר שנגחאי, בסין בולען ענק פתאום נפער בלב אחד הצירים המרכזיים בעיר, במהלך עבודות חפירה של מערכת המטרו המקומית.

בתיעוד ממצלמות אבטחה וברשתות החברתיות נראית הדרך נשמטת במהירות, כאשר האספלט קרס פנימה ויצר בור עמוק ורחב, וציוד ועבודות תת-קרקעיות נספגים לתוך הקרקע.

כוחות חירום פינו את האזור, חסמו את התנועה והחלו בהרחקת אזרחים וניסיונות מניעה של התרחבות ספונטנית של הבולען.