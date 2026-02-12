הרצוג מגיב לטראמפ: "ישראל היא מדינת חוק ריבונית"

הרצוג הגיב למתקפה של טראמפ: "נשיא המדינה יבחן את הבקשה על פי החוק, לפי צו מצפונו וללא כל השפעה מלחצים חיצוניים או פנימיים, ישראל היא מדינת חוק ריבונית"

נשיא המדינה יצחק הרצוג הגיב הערב (חמישי) למתקפה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על כך שלא נתן חנינה לראש המממשלה בנימין נתניהו: "ישראל היא מדינת חוק ריבונית"

התגובה המלאה: "נשיא המדינה נמצא בשעה זו בטיסה חזרה לישראל ממסעו באוסטרליה. למען הסדר הטוב, כפי שהובהר שוב ושוב, בקשתו של ראש הממשלה נמצאת על פי הכללים במשרד המשפטים, לקבלת חוות דעת, ורק לאחר סיום התהליך נשיא המדינה יבחן את הבקשה על פי החוק, טובת המדינה, לפי צו מצפונו וללא כל השפעה מלחצים חיצוניים או פנימיים כאלו או אחרים".

"הנשיא הרצוג מוקיר את הנשיא טראמפ על תרומתו המשמעותית למדינת ישראל וביטחונה. ישראל היא מדינת חוק ריבונית. בניגוד לרושם שנוצר מדבריו של הנשיא טראמפ - הנשיא הרצוג טרם קיבל החלטה כלשהי בנושא".

כזכור מוקדם יותר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תקף הערב את נשיא המדינה יצחק הרצוג: "הנשיא הרצוג צריך להתבייש על כך שלא נתן חנינה לנתניהו".