דיווח: גורמים במפקדה האמריקאית קיבלו שוחד לטובת הברחות לעזה

במערכת הביטחון בודקים חשד כי גורמים עבריינים ישראלים בכירים העבירו שוחד לגורמים בכירים במפקדה האמריקאית בעזה, שאחראים על שיקום הרצועה לטובת הברחות של סחורה אסורה לעזה. כך מפרסם היום (שלישי) אבישי גרינצייג ב-I24.

זוהי לא הפעם הראשונה שהמפקדה האמריקאית מעוררת בעיות בטחונית לישראל. לפי כחודש וחצי במהלך תדריך בוקר שגרתי במפקדה, הוקרנו על המסכים צילומים חיים של מגנן לוחמי צה"ל הפועלים ברצועת עזה. בחדר נכחו, לצד הקצינים האמריקנים, גם גורמי מודיעין ממדינות ערב, בהן ירדן, מצרים ואיחוד האמירויות.