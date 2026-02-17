בעקבות זריקות אבנים: המשטרה יצאה למבצע בכפר הפלסטיני. צפו

בעקבות ריבוי פיגועי אבנים שאירעו בתקופה האחרונה מכיוון הכפר עזון שבחטיבת אפרים לעבר ציר 55, בהם נפגעו אזרחים ישראלים שנסעו בציר, המשטרה וצה"ל יצאו אמש (שני) למבצע משילות בכפר.

המבצע בכפר עזון | צילום: דוברות המשטרה

עשרות לוחמי מג״ב איו״ש ושוטרי מחוז ש״י יחד עם לוחמי צה"ל יצאו למבצע משילות בכפר. הכוחות ביצעו מעצרים וחיפושים, ובמקביל קיימו אכיפה ממוקדת במרחב, במהלכה נרשמו 42 דוחות תנועה בגין עבירות שונות, בוצעו 8 פסילות רישיון, 7 הורדות כלי רכב מהכביש ו-2 השבתות, זאת לצד הסרת כלי רכב שנמצאו בלתי תקינים או מסכני משתמשי דרך.

הכוחות בכפר עזון צילום: דוברות המשטרה

בנוסף, פשטו הכוחות על מספר מגרשים ומוסכים בכפר במטרה לאתר כלי רכב גנובים, הכוחות 13 רכבי קלאבקאר שנגנבו מאזרחים ישראלים, והם הועברו להמשך טיפול וחקירה בימ״ר מג״ב מרכז, וצפויים לחזור לבעליהם בהמשך.

הכוחות בכפר עזון צילום: דוברות המשטרה

במהלך המבצע נעצרו ועוכבו לחקירה 11 חשודים בעבירות שונות, אשר הועברו להמשך חקירה בימ״ר מג״ב מרכז ובאח״מ מג״ב איו״ש.

מהמשטרה נמסר: "הפעילות מהווה חלק ממאמץ מתמשך לחיזוק המשילות במרחב. כוחות הביטחון ימשיכו לפעול בנחישות לשמירה על ביטחון משתמשי הדרך ולחיזוק הסדר והמשילות באזור".



