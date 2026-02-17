בנט על נתניהו: מנהיג צריך לדעת מתי לעזוב

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תקף היום את ראש הממשלה נתניהו: "לא אתן להנהגה שכשלה להמשיך"

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט התבטא היום (שלישי) בכנס הנשיאים בנוגע למערכת הבחירות הבאה ואמר: "לא אתן להנהגה שכשלה להמשיך. בכוונתי להוביל את ישראל אל הפרק הבא שלה - חזק יותר".

בנוסף, הוא התייחס לאיום מטורקיה ואמר: "איום טורקי חדש מתהווה. אני מזהיר: טורקיה היא איראן החדשה. ארדואן הוא יריב מתוחכם ומסוכן שרוצה להקיף את ישראל. אסור לנו לעצום שוב עיניים. בעוד בכירים ישראלים מסוימים נמצאים על משכורת קטארית, קטאר וטורקיה שמתבססת בסוריה, ובהסכמה ישראלית בעזה, מזינות ציר מפלצתי חדש של האחים המוסלמים בדומה לזו האיראנית, ומנסות להסית את סעודיה נגדנו. בעוד הממשלה הנוכחית שוב רדומה,

סביבנו יש סימנים מטרידים לאיום רדיקלי מתעצם בגבולותינו, ציר האחים המוסלמים העוין עם עורף גרעיני פקיסטני, בהובלת טורקיה שאפתנית ועוינת. עלינו לפעול בדרכים שונות, אך במקביל נגד האיום מטהרן ונגד העוינות מאנקרה".

