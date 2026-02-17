יועמ"שית משרד המשפטים עצרה ברגע האחרון תחקיר נגדה

ברקע הדברים,נטען כי נעשתה פנייה דחופה לבית המשפט להטלת צו איסור פרסום על פרסום מתוכנן, וכי בכוונתו להיאבק משפטית על חשיפת המידע, בעוד פרטי הפרשה נותרים חסויים לעת עתה

מה היא מסתירה?

ח"כ מיקי לוי אמר היום (חמישי) בדיון בוועדת הכנסת כי קיימים חומרים הנוגעים ליועצת המשפטית של משרד המשפטים, אך ציין כי הוטל עליהם איסור פרסום

ברקע הדברים, העיתונאי אורי האוזר טוב כתב בחשבון הטוויטר שלו כי היועצת המשפטית של משרד המשפטים, יעל קוטיק, פנתה לבית המשפט בבקשה להוצאת צו איסור פרסום דחוף על ידיעה שלדבריו עמד לפרסם בעיתון "הארץ". לטענתו, בתחילה טענה קוטיק כי אינה זוכרת את פרטי המידע שעליו נשאל, אולם לאחר שהבינה כי הפרסום עומד לצאת לפועל פנתה לערכאות המשפטיות.

האוזר טוב הוסיף כי בכוונתו להיאבק בבית המשפט על זכות הציבור לדעת, כהגדרתו, את המידע הנוגע לקוטיק. נכון לעכשיו, פרטי הפרשה עצמה אינם ניתנים לפרסום בשל צו איסור הפרסום שהוטל.