תגידו מזל טוב: הנשר הראשון לעונה נולד בגן החיות התנכי

הבוקר בקע בגן החיות התנכי בירושלים הנשר הראשון לעונה בישראל אשר מהווה חלק מפרוייקט השבת הנשר המקראי לטבע מאחר והוא נחשב לחיה בסכנת הכחדה

תגידו מזל טוב. גוזל הנשר הראשון לעונה נולד בגן החיות התנ"כי בירושלים.

לאחר המתנה של חודשים היום (שלישי) בקע גוזל נשר ראשון לעונה, במרכז ההדגרה לעופות דורסים בגן החיות התנ"כי בירושלים. זהו הגוזל הראשון שנולד השנה בישראל.

צילום: סתיו מוסרי

הגוזל, ששוקל כרגע כ250 גרם, בקע מוקדם מאוד לעונה, שבדרך כלל לא מתחילה לפני אמצע חודש מרץ.

בימים הקרובים הוא יעבור מספר בדיקות לוודא שהכל תקין, ובסיומן הוא צפוי לשוב לטבע, אל קן הוריו, בשמורת גמלא.

הגוזל החדש שנולד צילום: צילום:חגית אלבג

הנשר מקראי - עוף בסכנת הכחדה

הנשר המקראי נחשב לדורס הגדול ביותר בישראל ויש לו חשיבות גדולה במארג המזון. יש לציין כי אוכלוסיות העופות הדורסים הנמצאים בסכנת הכחדה חמורה עקב ציד, הפרעות בקינון, הרעלות, התחשמלות ועוד.

בקיעת הגוזל היא חלק מפרויקט ההשבה לטבע של הנשר המקראי, שעד כה הושבו מעל 200 נשרים לטבע הישראלי תודות לפעילות המשותפת של גן החיות התנ"כי ורשות הטבע והגנים.

ביצי הנשרים נאספות מגני חיות ברחבי הארץ ומובאות אל מרכז ההדגרה שבגן החיות התנ"כי בירושלים, שם מטופלים על מנת שיאפשרו כמה שיותר בקיעות מוצלחות.