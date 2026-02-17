תוך מספר שעות: איראן בצעד דרמטי

השיחות בין ארה"ב לאיראן בנוגע להסכם - הסתיימו. מוקדם יותר (שלישי) סוכנות הידיעות פארס האיראנית הודיעה כי חלקים ממצר הורמוז ייסגרו לכמה שעות בשל "אמצעי ביטחון".

נדגיש כי התרגיל החל כבר אמש, אך היום הודיעו שחלקים ממצר הורמוז יישארו סגורים. מדובר בצעד דרמטי של איראן, שכן זהו העורק הראשי דרכו עוברות ספינות נפט רבות.

לפי האיראנים, שפתחו אתמול בתרגיל "להכנת הכוחות לאיומים", סגירת המצרים נועדה לשמור על בטיחון כלי השיט באזור. זמן מה אחרי ההכרזה על סגירת המצרים, המנהיג העליון של איראן עלי חמינאי פרסם פוסט ברשת X בעברית, שבו איים להטביע ספינות של צבא ארה"ב.





בפוסט שפרסם ב-X, חמינאי כתב כי הוא "מסוכן יותר מספינת מלחמה אמריקאית, הוא נשק שיכול לשלוח אותה לקרקעית הים".