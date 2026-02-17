המדבר מתמלא חיים: פסטיבל בקעה ירוקה חוזר עם סיורים ומעיינות

חמישה סופי שבוע של סיורים, ליקוט, שוק איכרים וצעדה מסורתית - פסטיבל "בקעה ירוקה" חוזר בין 20 בפברואר ל-20 במרץ עם פעילויות חינם ופעילויות מסובסדות לכל המשפחה בלב הנופים הפורחים של בקעת הירדן

המדבר שוב לובש ירוק: אירועי "בקעה ירוקה" יוצאים לדרך. בתוכנית - חמישה סופי שבוע של סיורים מיוחדים, סדנאות טבע, שוק איכרים ואירועים לכל המשפחה, עם מגוון פעילויות חינם לצד פעילויות מסובסדות בעלות סמלית של 10 שקלים בלבד.

הפסטיבל, שהפך כבר למסורת, חוזר בין התאריכים 20 בפברואר ל-20 במרץ 2026 תחת המסר המאחד: "ממשיכים יחד - מציינים את אחדות העם סביב הפריחה".

הזמן שבו הבקעה פורחת

בדיוק עכשיו, לפני בוא האביב, כשההרים נצבעים בירוק עז ועשרות זני פרחים מלבלבים בשלל צבעים - זהו הזמן ליהנות מנופי בראשית ואווירה שאין באף מקום אחר בארץ.

תורמוסים צילום: סרוגים

הפסטיבל מציע פעילויות חינם לכל המשפחה לאורך סופי השבוע (חמישי-שישי), לצד שפע פעילויות נוספות המוצעות בסבסוד מיוחד ובעלות של 10 ₪ בלבד למשתתף.

סיורים, ליקוט ושוק מקומי

בין הפעילויות המרכזיות השנה:

סיורים מודרכים בפינות חמד נסתרות - מסלולים למשפחות ולמיטיבי לכת, כולל כניסה לאזורים "מעבר לגדר המערכת" (באישור צבאי), אגמי המלחה, תצפיות על הבקעה וביקור במאגר תרצה.

סדנאות טבע מעשירות - ליקוט צמחי מאכל ומרפא, סדנאות טבע ובישול שטח מצמחי הבקעה.

שוק איכרים ויריד מקומי - תוצרת חקלאית מקומית, סיורים חקלאיים במשקים ודוכני אומנות ואוכל.

טבע, קהילה ומעיינות - קבלות שבת באווירה ייחודית, סיורים במעיינות ומרחבים פתוחים לפיקניק משפחתי.

הירדן צילום: סרוגים

אירועי השיא

צעדת הבקעה המסורתית (יום שישי, 20.2.26) - מסלול הליכה של כ-7 ק"מ בלב הנופים הפורחים, שבסיומו הפנינג חגיגי למשתתפים.

מירוץ ארץ המעיינות - חוויית ספורט המשלבת ריצה ואתגר בין נביעות המים ונופי הבקעה.