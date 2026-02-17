הכומר והפוליטיקאי ג'סי ג'קסון הלך לעולמו בגיל 84

הכומר והפוליטיקאי ג'סי לואיס ג'קסון, הלך לעולמו היום (שלישי) כשהוא בן 84.

ג'קסון נולד בשם ג'סי לואיס ברנס בדרום קרוליינה. הוא אומץ על ידי אביו החורג ואימץ את שם משפחתו. את דרכו הציבורית החל בשנת 1965, כשהצטרף לתנועה לזכויות האזרח בהנהגת ד"ר מרטין לותר קינג הבן. ג'קסון היה נוכח בממפיס בעת רציחתו של קינג ב-1968. בעקבות חילוקי דעות עם הנהגת התנועה לאחר הרצח, פרש ג'קסון ב-1971 והקים ארגון עצמאי, עד שבשנת 1984 התאחדו התנועות מחדש.

הצלחה בזירה הבינלאומית

בשנות ה-80 זכה ג'קסון להכרה בינלאומית בזכות פעילותו הדיפלומטית. ב-1983 נסע לסוריה והצליח להביא לשחרורו של הטייס האמריקאי השבוי, רוברט גודמן, שמטוסו הופל מעל לבנון. עם שובו לארצות הברית, התקבל ג'קסון יחד עם גודמן בבית הלבן על ידי הנשיא רונלד רייגן. עוד קודם לכן, ב-1979, ביקר ג'קסון במזרח התיכון, שם נפגש עם יאסר ערפאת בביירות וביקר בירושלים, אם כי נציגי ממשלת ישראל סירבו להיפגש עמו.

המרוץ לנשיאות ו"קואליציית הקשת"

ג'קסון התמודד פעמיים על מועמדות המפלגה הדמוקרטית לנשיאות. ב-1984 הפתיע כשזכה ב-21% מהקולות והגיע למקום השלישי. ב-1988 שיפר את הישגיו משמעותית, זכה ב-6.9 מיליון קולות וניצח ב-11 מדינות, עד שהובס על ידי מייקל דוקאקיס בוויסקונסין.

מסעות הבחירות שלו התבססו על חזון "קואליציית הקשת" – חיבור בין קבוצות מיעוטים, עניים ופרוגרסיביים. מצעו כלל תוכניות לשיקום תשתיות ליצירת תעסוקה, מערכת בריאות אוניברסלית, והגדלת המימון לחינוך ציבורי כולל לימודים אקדמיים חינם. בתחום החוץ קרא לקיצוץ של 15% בתקציב הביטחון, הקפאת התחמשות גרעינית ותמיכה בהקמת מדינה פלסטינית.

התבטאויות מעוררות מחלוקת ויחסו ליהודים

לצד הישגיו, עורר ג'קסון ביקורת חריפה בשל סדרת התבטאויות בנוגע ליהודים ולישראל. בשנת 1984, בשיחה עם כתב ה"וושינגטון פוסט", השתמש בכינוי הגנאי "Hymies" לתיאור יהודים וכינה את ניו יורק "Hymietown".

בנוסף, הצהיר בעבר כי "נמאס לו לשמוע על השואה" וטען כי עיתונאים יהודים אינם מסוגלים להיות אובייקטיביים בעניינים ערביים. הוא אף מתח ביקורת על ממשל ניקסון, בטענה שיועציו היהודים העדיפו לעסוק בענייני אירופה ואסיה על פני בעיות העוני בארצות הברית.

מורשת מאוחרת

בשנות ה-90 הפך ג'קסון לבעל ברית קרוב של הנשיא ביל קלינטון וסייע לו בחיזוק הקשר עם הקהילה האפרו-אמריקאית. על פועלו זה הוענקה לו מדליית החירות הנשיאותית. פעילותו הפוליטית נמשכת גם דרך משפחתו, כאשר בנו, ג'ונתן ג'קסון, מכהן כיום כחבר בבית הנבחרים של ארצות הברית מטעם מדינת אילינוי.