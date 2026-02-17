פרקליטות המדינה הגישה היום (שלישי) לבית משפט השלום בראשון לציון כתב אישום נגד אייל בן הרוש, בן 55 מראשון לציון, ששימש מדריך במוסדות לילדים ומבוגרים על הספקטרום האוטיסטי באזור השפלה, בגין תקיפת שני מטופלים שהיו באחריותו.

על פי כתב האישום, שהוגש באמצעות עו"ד אורעד שלוו מפרקליטות מחוז מרכז פלילי, באחד המקרים תקף הנאשם מטופל בן 12 המאובחן על הספקטרום האוטיסטי. לפי המתואר, המטופל השליך לעברו חפץ ובקבוק פלסטיק, ובתגובה ניגש הנאשם במהירות, אחז בשערו של הקטין וטלטל אותו תוך שהוא צועק לעברו: "אתה לא מכיר אותי". כתוצאה מהמעשים נגרמה למטופל חבלה.

באירוע נוסף, שאירע במוסד אחר, נטען כי הנאשם תקף מטופל בן 24 המאובחן על הספקטרום האוטיסטי בעת ששהו יחד בחדר סגור במסגרת פעילות בסדנה. על פי האישום, לאחר שהמטופל ניגש מספר פעמים לנאשם ובהמשך דפק על דלת החדר, הצמיד אותו הנאשם לקיר והכה אותו בסטירות בראשו ובפניו.

כתב האישום מייחס לנאשם עבירות של תקיפת קטין חסר ישע הגורמת חבלה של ממש בידי אחראי, וכן תקיפה בנסיבות מחמירות. המשפט בעניינו צפוי להתנהל בבית משפט השלום בראשון לציון.