בובה של אף אחד: נועה קירל משחררת להיט חדש

נועה קירל בקליפ "או לה פופה" צילום: מתוך הקליפ הרשמי "או לה פופה"

אחרי שהודיעה על קאמבק למופע ענק נוסף בפארק הירקון, כוכבת הפופ משחררת גם שיר חדש שעוסק בהעצמה נשית. כל הפרטים

חדשות הפופ בישראל רותחות: רגע לפני שהיא חוזרת לפארק הירקון בפעם החמישית ב-7 במאי, נועה קירל משחררת היום (שלישי) את "או לה פופה" (Oh Là Pupa) – שיר פופ בועט שמוכיח שהיא ממש לא מתכוונת להוריד את הרגל מהגז.

השיר, פרי שיתוף פעולה של קירל עם צליל קליפי ונדב (נאבי) אהרוני (שכתבו גם את השיר שייצג השנה את ישראל באירוויזיון), הוא שילוב מדויק בין סאונד בינלאומי לבין "חוצפה" ישראלית טיפוסית.

המילים מציגות נשיות עוצמתית שלא דופקת חשבון: מ-"007 פאם פטאל בחליפה של אדידס" ועד להתייחסויות הומוריסטיות לטרנד הדיאטה של ה-16/8. קירל שרה על ה"בובה" של 2026 – זו ששמה מיוט על הרעשים מסביב, לא נעלבת מ"מלח בקפה", ויודעת בדיוק מה היא שווה.

מתוך הקליפ הרשמי של נועה קירל - "או לה פופה"

הקליפ, בבימויו המלוטש של אינדי חאיט, מעניק לשיר מעטפת ויזואלית צבעונית ומתפרצת, שמזכירה לכולנו למה נועה היא הריבונית הבלתי מעורערת של הפארק. בטקסט היא עוקצת את המבקרים ("כל היפים שפותחים עלייך עין") ומקדשת את האינטואיציה הנשית, או כפי שהיא מגדירה זאת בשיר: "יש לך אופי וזה יפה לך".

עם הלהיט החדש הזה בכיס, נראה שההכנות למופע הענק של קירל במאי מקבלות זריקת מרץ רצינית.