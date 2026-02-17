באלות ואבנים: רועה צאן הותקף בידי פורעים בגוש עציון

רועה צאן מגבעת מקנה אברהם הסמוכה לישוב מעלה עמוס בגוש עציון, הותקף בידי פורעים ערבים מהכפר רשיידה, חלק מהפורעים יידו לעברו אבנים, ואחרים היכו באלות אותו ואת חברו שחש לעזרתו

התקיפה בגוש עציון | ללא קרדיט

תושבים נוספים שהוזעקו למקום הצליחו להניס את הפורעים - שנמלטו לפני הגעת כוחות צה"ל למקום. הרועה נחבל בידו ופונה לבית החולים על ידי מגן דוד אדום עם חשש לשבר.

התקיפה הבוקר מצטרפת לשורת אירועי תקיפה שהתרחשו בחודשים האחרונים במזרח גוש עציון כנגד רועי הצאן בגבעות ובחוות. בחלק מהאירועים נעצרו חשודים, אך כולם שוחררו כעבור ימים בודדים.