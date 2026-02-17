אייל ברקוביץ': "עמית סגל הוא חוצפן גדול"

הסערה סביב עמית סגל מסרבת לשקוע. לאחר שאמש (שני) סגל כינה את עמרי רונן שהצטרף ל'דמוקרטים' בראשות יאיר גולן "מראשי הסרבנים", בשמאל מיהרו לתקוף אותו.

השדרן אייל ברקוביץ' פתח ואמר: "עמית סגל חוצפן גדול, איך הוא מעז לשבת באולפן הממוזג עם עניבה, ולכנות את עמרי סרבן כשהוא שירת מאות ימי מילואים לאחר שסבתו נרצחה, אבל מצד שני המשתמטים החרדים לא רוצים לבוא והוא מצביע למפלגות שלהם".

אראל סג"ל שאל אותו: "מה הקשר? למה עמית סגל מצביע למפלגות החרדיות?!", ברקוביץ' השיב לו: "לא, אבל הוא יושב איתם בקואליציה". סג"ל הוסיף וענה: "אז אצלכם זה הערבים".



