הניצחון של סבא צבי ז"ל: בראש חודש אדר צועקים "עם ישראל חי"

הוא שרד את התופת של מנגלה באושוויץ, ליווה אלפי בני נוער במסעות לפולין, ובדיוק לפני שנה, בראש חודש אדר, הלך לעולמו צבי ויזל ז"ל בגיל 95. מחר (18.2), כולנו עוצרים לרגע כדי להמשיך את המורשת שלו בדרך הכי שמחה שיש

סבא צבי ויזל (מספר A2520) לא היה רק שורד שואה - הוא היה סמל חי לאופטימיות ולעמידה איתנה. כמי ששרד את ניסויי התאומים האכזריים של מנגלה, צבי בחר בחיים בכל יום מחדש. הוא הקדיש שנים רבות להנחלת הזיכרון לדורות הבאים, כשהוא מלווה משלחות לפולין ומפיח בהן רוח של גאווה יהודית.

העובדה שנפטר דווקא בראש חודש אדר – היום שבו "מרבין בשמחה" – מספרת את כל סיפורו. צבי תמיד היה מחזק, תמיד מחייך, ותמיד, בכל מקום ובכל מצב, היה נעמד וזועק מעומק הלב: "עם ישראל חיייי!!!".

איך מצטרפים ליוזמה?

מחר, בראש חודש אדר (יום רביעי, 18/2), משפחתו ומוקירי זכרו מזמינים את כולכם להצטרף למחווה לאומית פשוטה ומרגשת: