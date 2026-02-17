הרב אברהם סתיו: אם הבת שלי הייתה שואלת אם ללכת לצבא

הרב אברהם סתיו מגיב לדבריו של השר בצלאל סמוטריץ', ומגלה מה היה משיב לבתו אם היא הייתה שואלת אותו אם ללכת לצבא

הסערה סביב הצהרתו של השר בצלאל סמוטריץ', שאמר כי לו בתו הייתה שואלת אותו היה ממליץ לה שלא להתגייס לצה"ל, ממשיכה להדהד במגזר הדתי-לאומי. הרב אברהם סתיו בחר להגיב לדברים בפוסט נוקב, בו הוא טוען כי ההתמקדות במקרה הפרטי מחטיאה את הבעיה המערכתית החמורה.

"אם הבת שלי הייתה שואלת אם ללכת לצבא, התשובה שלי הייתה מורכבת", פתח הרב סתיו את דבריו, כקונטרה ישירה להמלצתו של השר. הוא הסביר כי היה מציע לבתו לבחון מסלולים מותאמים לנשים דתיות המגיעות כגרעין מתוך מדרשה, ובמקביל לבדוק אפשרויות שירות לאומי משמעותי בסביבה מוגנת.

"הפטור הדתי זינק ל-40%"

לדברי הרב סתיו, המציאות הצבאית אכן מורכבת עבור נשים דתיות, אך הדיון על הבחירה האישית של בנות השרים מטשטש את התמונה הגדולה. "הבת שלי, או של השר סמוטריץ', היא לא הנקודה", הבהיר. "הנקודה היא שהפטור מטעמי הכרה דתית, שהיה לפני 40 שנה מנת חלקן של פחות מ-20% מהנשים, הולך ומתקרב לאזור ה-40%".

הרב הצביע על תופעה מדאיגה שבה הפטור כבר לא משמש למעבר לשירות לאומי, אלא ליציאה מוחלטת ממעגל הנשיאה בנטל: "רוב הנשים המשתמשות בו נמנעות גם מן השירות הלאומי, ופשוט מתחילות את חייהן שנתיים קודם לבנות-גילן מן המגזרים האחרים".

חוסר הצדק מול המלש"ביות החילוניות

הרב סתיו חתם את דבריו בקריאה לצדק חברתי, כשהוא משווה בין הפריבילגיה המגזרית לבין חובת השירות של כלל הציבור. "כאשר מלש"ביות חילוניות משובצות לתפקידים אקראיים בלי שאף אחד שואל אותן בכלל, יש כאן ממד של חוסר צדק, שהולך וגדל עם השנים", כתב.

לדבריו, חוסר השוויון הזה בתוך החברה הישראלית, שבו מגזר אחד נהנה מפטור גורף ללא חובת שירות חלופי בזמן שהאחר מגויס ללא בחירה, הוא מצב בלתי נסבל: "חייב להימצא לו פתרון".